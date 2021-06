Djoković: Ovo je definitivno u TOP 3 dostignuća u mojoj karijeri

Srpski teniser sveta Novak Djoković rekao je danas da je ovogodišnje Otvoreno prvenstvo Francuske definitivno u TOP 3 njegovih dostignuća u karijeri i istakao da će mnogo naučiti iz poslednja dva meča u Parizu.

„Puno je pritiska bilo kad juri čovek istoriju i grend slemove, ali dobro – pritisak je privilegija i to je nešto na šta sam navikao. To je nešto što me čini jačim, snažnijim, spretnijim i sposobnijim tako da ću iz ova dva dana mnogo naučiti, mnogo pouka izvući. Ovo je definitivno u TOP 3 dostignuća u čitavoj mojoj karijeri“, rekao je Djoković za Radio televiziju Srbije posle finala.

Djoković je danas osvojio drugu titulu na Rolan Garosu, pošto je u finalu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa posle velike borbe u pet setova sa 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

„Kad čovek pobedjuje naravno da oseća samo najlepše emocije, ponos, sreću. radost. U ovom trenutku i veliki umor, još sam pod adrenalinom, pa verovatno ne osećam bolove koje ću osećati sutra ujutru, ali sve su to slatke muke“, rekao je Djoković.

Upitan da li može da obeća da će osvojiti sva četiri grend slema u sezoni i zlato na Olimpijskim igrama u Tokiju, Djoković je prvo rekao: „Mogu da obećam da ću slaviti“.

„Vrlo sam pažljiv kad dajem obećanja zato što reč ima izuzetno veliku snagu. Ne želim nešto da obećavam što ne mogu da ispunim. Rezultati su u Božjim rukama, a ono što mogu da obećam da ću dati svoj maksimum na svakom turniru“, rekao je Djoković.

Na pitanje zašto je „mučio“ navijače u prva dva seta današnjeg finala, Djoković je rekao: „Da bude sladje i interesantnije“.

„Šalu na stranu, čestitke Stefanosu na izvanrednom finalu. Velika borba, prvi put je igrao u finalu grend slema, nije imao šta izgubi. Znao sam da će od prvog momenta da pokuša da nametne neki svoj ritam igre i da bude agresivniji i to mu je uspevalo“, rekao je Djoković.

On je naveo da su današnji uslovi za igru bili potpuno drugačiji od onih u polufinalu protiv Rafaela Nadala i da mu je trebalo vremena da se prilagodi.

„To je verovatno uticalo na mene, dok sam se malo navikao i pronašao svoju igru. Imao sam svoje šanse u prvom setu, medjutim on je zasluženo to dobio. U drugom sam pao malo i psihički i fizički. Malo mi je opala energija, on je to iskoristio“, rekao je Djoković.

Kako je dodao, kada je izašao sa terena nakon izgubljenog drugog seta, vratio se „osvežen“, „kao nov igrač“.

„Ali rekao sam pre turnira da se radujem prilici da igram u tri dobijena seta protiv mladjih tenisera, jer tu je moje iskustvo i šansa da pobedim iako sam u deficitu od dva seta, što se ispostavilo da je bio slučaj danas“, rekao je Djoković.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.