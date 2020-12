Đoković povukao kandidaturu za ATP Savet igrača

BEOGRAD – Novak Đoković, najbolji teniser sveta, saopštio je u ponedeljak uveče da je povukao svoju kandidaturu za članstvo u ATP Savetu igrača.

Osvajač 17 grend slem titula, koji je letos bio jedan od osnivača novog udruženja igrača PTPA, zahvalio je svima koji su ga nomiinovali, ali je objasnio zbog čega ne može da ostane u trci.

„Kao prvo, počastvovan sam konstantnom podrškom i poverenjem onih koji su me nominovali. Nažalost, imajući u vidi poslednja dešavanja, osećam obavezu sa povučem svoje ime sa liste kandidata. Ne želim da kreiram konflikt niti bilo kakvu neizvesnost oko igračkih izbora ili da budem deo bilo kakvih problema koji mogu da nastanu zbog toga. Radim to nerado i teška srca. Uvek sam bio i biću strastven kada je reč o predstavljanju kolega u Savetu. Iskreno verujem da postoji put unapred, nešto što će unaprediti živote igrača, posebno onih nisko rangiranih i što će imati pozitivan uticaj na tenis kao sport uopšte. Uveren sam da će PTPA to uspeti uskoro da ostvari“, poručio je srpski teniser.

Đoković je u objavi na Tviteru rekao da je nekoliko dana posle njegove nominacije ATP usvojio novo pravilo koje ga je stavilo u tešku poziciju.

„Pravilo kaže da svi članovi novoformirane PTPA ili bilo koje druge asocijacije, za koje se veruje da imaju „sukob interesa“, ne mogu biti nominovani ili izabrani u ATP Savet igrača. Kao što znate, deo sam PTPA, organizacije koja je nedavno osnovana s namerom da ne bude u konfliktu sa ATP. PTPA bi trebalo tek da se organizuje, kako što se tiče same strategije, tako i dugoročnih vizija, ali uprkos tome što je PTPA jasno naznačila da je protiv sukoba, nejasno je kako će ATP gledati na nas ubuduće“, pojasnio je Đoković.

On je na kraju naglasio da u sportu kojim se bavi nema sukoba interesa.

„Nadam se da ćemo ići unapred, to se ne odnosi samo na osnivanje novih asocijacija na igračkom nivou, već i na sve strukture unutar ATP. Želim svima zdravu i srećnu 2021. godinu“, naveo je Đoković na kraju poruke.

(Tanjug)

