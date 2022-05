Đoković pred Rolan Garos: Zna se favorit, Tesla kroz brojeve otkriva tajne svemira

Ostala su dva dana do početka drugog Grand Slam turnira sezone, Rolan Garosa. Za Novaka Đokovića, koji je Australiju propustio zbog poznate drame s vakcinacijom, to će biti prvi takav turnir ove godine. Najbolji teniser sveta brani titulu u Parizu, ali pred sobom ima vrlo težak zadatak.

U njegovoj polovini žreba nalaze se i Rafael Nadal i Karlos Alkaraz. S Nadalom bi Đoković mogao da se sa sastane već u četvrtfinalu, dok bi Alkaraza za protivnika mogao da dobije u polufinalu. Govoreći o svom starom rivalu i jedinom igraču koji u istoriji tenisa ima više Gren Slemova od njega rekao je:

„Pričamo o favoritu na šljaci, na Rolan Garosu, a tu je i Alkaraz koji je priča za sebe u poslednjih nekoliko meseci, jer je imao žestok napredak i u rezultatu, to je bio neverovatni skok. Osećam se da sam tu da se borim za svaki Gren Slem, verujem u svoje umeće da se borim za najprestižnije trofeje. Kao brailac titule, mislim da to mogu da uradim ponovo, to će mi biti cilj. Prilično sam svestan toga da puno igrača želi trofej, bitno je da budem pravi u pravo vreme.“

„Brojevi otkrivaju tajne svemira“

Đoković ima 20, naspram Nadalove 21 Gren Slem titule, pa će u Parizu pokušati da dostigne Španca, ali svestan je izazova koje šljaka donosi: „Ova podloga je najzahtevnija fizički, moraš odigrati udarac više. Potrebno je prilično dosta mentalne i fizičke snage, svi igrači znaju to i prilagođavaju se sezoni na šljaci:

„Gledaju svi igrati čim više, ne mogu da pričam o ostalim igračima, ali za mene je potrebno nekoliko turnira da bih se pripremio za zemlju. Ove godine je to ponovo bio slučaj, osećao sam da dostižem taj nivo, a dostigao sam to u Rimu. Perfektno vreme da se nađe forma, nedelju dana pred Rolan Garos.“

Nedavno je Đoković došao do 369. nedelje na vrhu ATP liste pa je tom prilikom na Instagramu podelio sliku Nikole Tesle s tim istim brojem: „Veliki sam ljubitelj Nikole Tesle, on je rekao da se otkrivaju neke tajne svemira kada se razume tajna broja 369, nisam kompetentan, ali me to zanima. Pratili su me brojevi tokom karijere, neke stvari beležim, naizgled slučajnosti, ali ne postoje slučajnosti.“

