Đoković progovorio da li se vakcinisao i da li ide na Australijan open

Jedna od glavnih tema u ovom trenutku jeste učešće tenisera na Australijan openu sedeće godine zbog najave prvog čoveka države Viktorija da niko ko ne bude bio vakcinisan neće moći da učestvuje na turniru i tom prilikom se obratio i devetostrukom šampionu AO, Novaku Đokoviću.

Najbolji teniser sveta ipak, kako je rekao za „Blic“, u ovom trenutku ne zna da li će učestvovati u Australiji.

„Pratim situaciju oko Australije i koliko sam razumeo konačna odluka Vlade Australije biće za dve sedmice, znači to je prva ili druga nedelja novembra. Ne verujem da će se nešto mnogo menjati uslovi u odnosu na ono što već znamo. Kao što je to bio slučaj i ove godine, biće dosta nekih restrikcija. Ono što sam čuo od svog menadžera koji je u direktnom kontaktu sa ljudima iz Federacije Australije jeste da oni pokušsvaju da poboljšaju uslove za sve. I za one koji su se vakcinisali i za one koji nisu“, istakao je Đoković.

On je istakao i da je na ovogodišnjem turniru u Melburnu bilo mnogo problema zbog rigoroznih mera i da mnogi igrači nisu zapamtili organizaciju po dobrom. Zbog toga ima dilemu šta da radi naredne godine.

„Nije nam dobro iskustvo bilo, Viktoru je, na primer, bilo baš teško. Mi smo imali taj karantin u kojem smo mogli da treniramo, ali ako čovek ne može da trenira, onda…Ako ostanu takvi uslovi, mislim da će mnogo igrača baš dobro razmisliti da li će ići ili ne“, rekao je srpski teniser.

Nije mogao sa sigurnošću da tvrdi da li će ići ili ne u Australiju.

„U celoj ovoj širini stvari, ja još ne znam da li ću igrati u Melburnu. Ne znam koji će mi biti raspored. Ima previše nagađanja. Mediji mnogo nagađaju i to mi je jako zasmetalo. Nisam se oglašavao previše zato što je svako pravio neke pretpostavke na osnovu onoga što sam rekao pre godinu dana. Jedna te ista stvar se vrti i mnogo se pravi razdor u društvu, ne samo u sportskom, nego u celom društvu, između onih koji su nevakcinisani i vakcinisani. I to je stvarno strašno. Da smo mi spali na to da nekoga diskriminišemo ako želi da odluči za sebe ovako ili onako, da li hoće ili neće da se vakciniše. To je stvarno… Jako sam razočaran društvom svetskim u ovom trenutku i načinu na koji mediji prenose i vrše pritiske na sve ljude. Ima previše nejasnoća, previše nekih informacija koje i nisu validne, pa se pokažu da jesu, pa nisu, dosta se sve menja“, rekao je Novak.

Ponovio je da ne želi da otkrije da li je vakcinisan ili ne i objasnio zašto.

„Zauzimam stav koji zauzimam i uvek sam isto razmišljao. Neću da otkrijem svoj status da li sam se vakcinisao ili ne. To je privatna stvar i po našem zakonu ko god te pita, ti na neki način možeš i da ga teretiš za to što te je pitao. To je neumereno pitanje. Previše ljudi danas dopuštaju sebi takvu slobodu da pitaju stvari i da osuđuju čoveka. Šta god ti da odgovoriš: Jesam, nisam, možda, ne znam, razmišljam”oni će to da zloupotrebe“, rezigniran je Đoković.

