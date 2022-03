Đoković: Samo da Novak krene da igra, sve ostalo će doći

BEOGRAD – Direktor teniskog turnira Serbia Open Đorđe Đoković rekao je da će Beograd i ove godine biti spreman da ugosti neke od najboljih igrača sveta.

Serbia Open ove godine igra se od 17. do 24. aprila na terenima na Dorćolu.

„Za sada pripreme teku sjajno, ušli smo u završnu fazu izgradnje tribina, sela za navijače, VIP fone … Željno išcekujemo početak turnira, da dočekamo igrače, neke od najboljih tenisera sveta. Samo da nas posluži lepo vreme i da gledamo sjajan tenis“, rekao je Đoković Tanjugu.

Nastup na beogradskom tuniru iz serije 250 potvrdio je najboilji teniser sveta Novak Đoković, a direktor turnira najavio je da će u prestonici Srbije doći još nekoliko zvučnih imena.

„Imamo zaista sjajan spisak igrača. Tu je nekadašnji gren slem šampion Dominik Tim, Andrej Rubljov, Karen Hačanov, Aslan Karacev, Gael Monfis, Fabio Fonjini, Kristijan Garin, sve naši domaći teniseri … Mislim da je to neverovatan uspeh za jedan turnir iz Beograda iz serije 250, da dovede takav broj igrača sa takvim rankingom. Željno ih išcekujemo i očekujemo vrhunski tenis na Dorćolu“, istakao je on.

Đoković je istakao da nije tajna da je velika želja svih da turnir iz serije 250 pređe u seriju 500, kao i da se mnogo radi na tome.

„Nama ne manjka entuzijazma, organizacije, ljudstva, kvaliteta… Jedino što nam preostaje jeste da dobijemo tu licencu od ATP-a, da nas izaberu kao turnir koji će da pređe iz serije 250 u 500. Radimo na tome, pregovaramo. Nadamo se da će ovogodišnji Serbia Open da ih podstakne da ubrzaju proces i da već u narednim godinama možemo da gledamo tenisere na turniru iz serije 500.“

Novak Đoković će sezonu na šljaci početi na Mastersu u Monte Karlu, koji se igra od 9. do 17. aprila.

To će mu biti tek drugi turnir u sezoni, pošto je u februaru izgubio četvrtinale Dubaija, a u međuvremenu nisu mu dozvoljeni nastupi u SAD.

Nakon toga mu sledi turnir pred domaćom publikom, a njegov brat ističe da će najbolji teniser sveta biti spreman za ono što ga očekuje u nastavku sezone.

„Novak je sportista na jednom potpuno drugom nivou, mi i ne znamo kako to izgleda. On je uspeo posle teške povrede lakta da se vrati i osvoji sve živo i da ima neke od najboljih sezona. Ne sumnjam da je spreman da se vrati na teren, da je željan terena i pobeda. Potreban mu je kontinuitet, što veći broj mečeva i takmičarskog naboja. Samo da on krene da igra i sve ostalo će doći na svoje“, kaže Đoković.

„Nadamo se da će svi ti turinir, zajedno sa Beogradom, biti adekvatna priprema za sve tenisere, a naročito za Novaka da se pripremi za ono sto mu predstoji, to je Rolan Garos, Vimbldon i svi najvažniji turniri za njega. Mi radimo sve da ga dočeka kvailtetna organizacije, da ne mora brine ni o čemu, već da igra vruhnski tenis. Kako Novak, tako i svi ostali teniseri“, zaključio je Đorđe Đoković.

(Tanjug)

