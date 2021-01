Novakovo pismo javnosti zbog medijskog linča kroz koji prolazi

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, obratio se javnosti saopštenjem povodom napada na njega koji se prethodnih dana sprovodi kroz medije.

Najbolji teniser sveta danima nalazi se u žiži javnosti u Australiji zbog loše interpretacije u medijima koji su ga okarakterisali kao „zlikovca“ jer je „zahtevao“ od vlasti da promene pravila u vezi karantina za tenisere.

Kasnije će se ispostaviti da Novak nije ništa zahtevao, već je samo uputio sugestije kako bi takmičarima bilo lakše da prebrode dvonedeljni karantin.

Saopštenje Đokovića prenosimo vam u celosti:

„U svetlu skorašnjih natpisa u medijima i na društvenim mrežama u vezi sa mojim pismom Kregu Tajliju (direktoru Australijan opena), želeo bih da razjasnim nekoliko stvari. Moje dobre namere prema kolegama u Melburnu pogrešno su predstavljene kao sebične, teške i nezahvalne. To ne može biti dalje od istine.

Ne tumači se svaki postupak kao ono što zapravo jeste i nekada kada vidim kako se stvari posle odvijaju, imam tendenciju da zapitam sebe treba li da ostanem po strani i da uživam u svemu što imam umesto da obraćam pažnju na muke drugih ljudi. Ipak, uvek odaberem da nešto uradim i da budem od koristi uprkos posledicama koje predstavljaju izazov i uprkos nesporazumima.

Istinski mi je stalo do mojih kolega igrača i takođe razumem kako svet funkcioniše – ko dobija veće i bolje i zašto je to tako. Zaradio sam svoje privilegije na teži način i upravo iz tog razloga mi je teško da sam gledam kada znam koliko je meni značila svaka pomoć, gest i lepa reč kada sam ja bio mali i nebitan u svetu. Zato koristim svoju privilegovanu poziciju da koliko god mogu budem od koristi kada je to potrebno.

Oduvek sam imao veoma dobar odnos sa Kregom, poštujem sav trud koji je uložio u to da Australijan open bude mesto kojem se radujem svake godine. U našem dopisivanju preko imejla iskoristio sam priliku da razgovaramo o potencijalnim poboljšanjima uslova za igrače koji su u potpunom karantinu.

Tu je bilo nekoliko ideja i predloga drugih igrača iz našeg grupnog ‘četa’, nije bio cilj da se ikome naškodi, namera je bila samo da pomognemo. Bio sam svestan da su šanse male da se bilo koji naš predlog prihvati, baš kao što je odbijen moj zahtev da budem u karantinu sa svojim timom u Melburnu umesto u Adelajdu, zbog striktnih propisa Vlade. Pošto nisam mogao da budem s drugima u Melburnu, stavio sam se na raspolaganje da pomognem ako je potrebno.

Razumem da organizovanje međunarodnih sportskih događaja tokom pandemije predstavlja rizik i za lokalnu zajednicu i za same igrače. Zbog toga se mnogo zahvaljujem Teniskoj asocijaciji Australije, Vladi Australije i građanima koji su prihvatili rizik sa nama u ime ljubavi prema igri i višestruke ekonomske koristi za zemlju. Počastvovani smo i daćemo sve od sebe da poštujem protokole. Nadamo se da ćemo moći da se brinemo o svojim telima i da budemo spremni za mentalne i fizičke izazove koji će biti pred nama kada turnir počne.

Stvari u medijima su eskalirale i postojao je generalni utisak da su igrači, uključujući i mene, nezahvalni, slabi i sebični jer se neprijatno osećaju tokom karantina. Svi smo došli u Australiju da se takmičimo. Nemogućnost treninga i pripreme zaista nije lako. Niko od nas nije dovodio u pitanje 14 dana karantina uprkos tome šta pojedini mediji pišu.

Željno iščekujem da igram pred publikom i da se priključim teniskom ludilu i energiji grada koji su me vodili ovde ka mnogim pobedama. Radujem se i tome što ću u Melburnu videti kolege. Dirnule su me brojne poruke zahvalnosti i ljubavi koje sam dobio u poslednjih nekoliko dana.

Želim vam zdravlje i ljubav, Novak“, stoji u saopštenju.

Đokovića narednih nedelja očekuju veliki izazovi, a ovim saopštenjem želi da stavi tačku na sve spekulacije.

Prvo egzibicija u Adelajdu 29. i 30. januara, potom ATP Kup od 1. do 5. februara, a potom i ono najvažnije – Australijan open (8-21).

