Đoković: Srećan sam što sam i dalje na turniru

MELBURN – Srpski teniser Novak Đoković, nakon meča sa Grigorom Dimitrovim, izjavio je da je rani brejk bio bitan jer nije bio siguran kako će se osećati, dodajući da poštuje Grigora, da se dugo znaju te da mu je on jedan od najvećih prijatelja.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković, uprkos vidljivim problemima sa povredom zadnje lože leve noge, plasirao se u osminu finala Australijan opena, pošto je danas savladao Bugarina Grigora Dimitrova 7:6 (9:7), 6:3, 6:4.

Đokovićev naredni rival biće domaći igrač Aleks De Minor, koji je prethodno savladao Francuza Benjamina Bonzija 7:6 (7:0), 6:2, 6:1.

„Grigor je toliko dobar sportista, mislio sam da će dupli brejk biti dovoljan u trećem setu, ali do kraja nisam znao da li ću moći da pobedim. To je velika borba. Pogledajte Rafu i Endija igramo na visokom nivou i ja to želim, svaka sezona se računa kada uđete u poslednju četvrtinu karijere, više cenite svaki turnir, bio sam srećan da radim ono što volim. Dvadeset godina profesionalnog sporta, ne mogu da budem zahvalniji“, izjavio je Đoković.

Osvrnuo se i na uslove na turniru, kao i na sledećeg protivnika.

„Volim uslove ovde, pogotovo po noći, odgovara mom stilu tenisa, što više igraš samopouzdaniji si. Ovo je jedna od najboljih atmosfera na svetu, srećan sam što sam i dalje na turniru. Očigledno je da je De Minor jedan od najbržih igrača, mnogo je napredovao, ima Hjuita u svom uglu, bivšeg broja jedan, ne znam koliko vas će biti na mojoj strani tada, ali volim vas“, zaključio je Đoković.

(Tanjug)

