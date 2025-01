Đoković traži izvinjenje od zvaničnog TV emitera Australijan opena

Srpski teniser Novak Đoković odbio je da učestvuje u tradionalnom televizijskom intervjuu na terenu, nakon današnje pobede u osmini finala Otvorenog prvenstva Australije, u znak protesta zbog komentara koje je tokom prethodnog prenosa davao jedan od zaposlenih zvaničnog TV emitera turnira u zemlji domaćina.

Đoković je rekao da želi izvinjenje od Kanala 9 i Tonija Džounsa, koji je nazvao srpskog tenisera precenjenim i dodao da ga je „vreme pregazilo“ tokom prenosa uživo.

Đoković nije imenovao Džounsa, ali je naveo da je „poznati sportski novinar koji radi za zvaničnog emitera, Kanal 9 ismevao srpske navijače i davao uvredljive komentare na njegov račun“.

Srpski teniser je rekao da neće davati izjave za tu televiziju.

„Ostavljam Kanalu 9 da ovo reše na način na koji oni misle da je prikladan. To je sve“, izjavio je Đoković.

Đoković se plasirao u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u Melburnu u osmini finala pobedio 29. igrača sveta Čeha Jiržija Lehečku posle tri seta 6:3, 6:4, 7:6

Nakon meča je bilo predviđeno da Đokovića intervjuiše bivši igrač Džim Kurijer, ali je srpski teniser samo uzeo mikrofon, zahvalio se navijačima na podršci i otišao.

Đoković je kasnije rekao da nije učestvovao u intervjuu jer je bio uznemiren zbog Džounsa i emitera, i da taj gest nema nikakve veze sa Kurijerom ili prisutnim navijačima.

Srpski teniser je takođe razgovarao sa izvršnim direktorom Teniskog saveza Australije, Kregom Tilijem o ovom problemu.

„Samo sam želeo da budem uveren da zna šta mislim o tome. Pa sam mu rekao da ako žele da me kazne što nisam učestvovao u intervjuu na terenu, da ću to prihvatiti, jer mislim da je ovo nešto što je moralo da bude urađeno. To je sve“, izjavio je Đoković.

Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv trećeg tenisera sveta Španca Karlosa Alkarasa.

(Beta)

