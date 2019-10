„Đoković treba da prihvati ulogu lošeg momka u odnosu na Federera i Nadala“

Sedmostruki osvajač Gren slema Džon Mekinro komentarisao je u emisiji na Amazonu zaostavštinu Novaka Đokovića u odnosu na ono po čemu će se, po završetku karijere, pamtiti njegovi najveći protivnici, Rafael Nadal i Rodćer Federer.

Mekinro je priznao da je Srbin manje popularan od ostale dvojice.

– Ja smatram da on treba da prihvati to što ga, na neki način, smatraju ‘lošim momkom’ u odnosu na njih, umesto da se pita ‘zašto me ne poštuju?’. Ti momci su voljeni i to sasvim zasluženo – smatra Amerikanac i dodaje:

– Đokovića svakako veoma poštuju. Ali on mora da shvati da sa njima ne može da se takmiči kada je popularnost u pitanju.To se moglo videti nakon njegove pobede na Vimbldonu. Bio je to jedan od najboljih mečeva, igran u pet setova i potpuno neizvestan, a on na kraju nije uopšte delovao srećno. Izgledao je kao da svima poručuje: ‘gonite se, ipak sam ja pobedio’ – istakao je Mekinro na kraju.