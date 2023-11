Đoković u finalu završnog mastersa u Torinu

Najbolji teniser sveta Novak Đokovića plasirao se večeras u finale završnog mastersa u Torinu, pošto je u dva seta pobedio Španca Karlosa Alkarasa sa 6:3, 6:2.

Đoković je do pobede nad drugim teniserom sveta stigao posle sat i 30 minuta igre.

U prvom gemu prvog seta Alkaras je stigao do dve brejk lopte, ali je Đoković uspeo da sačuva svoj servis. Do osmog gema nije bilo brejk lopti, kada je Đoković iskoristio drugu brejk loptu i oduzeo servis Alkarasu. U narednom gemu, Đoković je sigurnim servisom stigao do vođstva u setovima.

Đoković je u trećem i sedmom gemu oduzeo servis Špancu, da bi u osmom gemu iskoristio drugu meč loptu i stigao do finala.

Ovo je bio peti međusobni duel Đokovića i Alkarasa, a srpski teniser vodi u pobedama sa 3:2.

Srpski teniser će u finalu igrati protiv Italijana Janika Sinera. Đoković će protiv Sinera pokušati da stigene do sedme titule na završnim turnirima.

Finale je na programu sutra od 18 časova.

(Beta)

