Đoković u osmini finala Vimbldona

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Vimbldona, pošto je večeras u Londonu posle četiri seta pobedio Australijanca Alekseja Popirina 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(3).

Drugi teniser sveta do pobede nad 47. igračem na ATP listi je stigao posle tri sata i osam minuta.

Sve do sedmog gema prvog seta nije bilo brejkova, kada je Popirin oduzeo servis Đokoviću, i sigurnim servisom do kraja seta stigao do prednosti.

U četvrtom gemu drugog seta Đoković je oduzeo servis Australijancu. Do devetog gema nije bilo brejkova, kada je srpski teniser na svoj servis iskoristio prvu set loptu i izjednačio u setovima.

Đoković je u prvom gemu trećeg seta oduzeo servis protivniku, i prednost od jednog brejka zadržao do osmog gema kada je iskoristio treću set loptu i stigao do prednosti.

U četvrtom setu oba igrača su bila sigurna na svom servisu i pobednik se odlučivao u taj-brejku, u kom je Đoković mini brejkovima u petom i osmom poenu stigao do pobede i plasmana u osminu finala.

U osmini finala, Đoković će igrati protiv Danca Holgera Runea.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.