Đoković uputio dirljivu poruku, ubrzo stiglo pitanje zbunjenog navijača (video)

Jedan od najboljih i najvećih tenisera u istoriji, Novak Đoković, čestitao je Božić svima koji slave po gregorijanskom kalendaru putem službenog Tviter profila ATP Tura.

.@DjokerNole has a special message for everyone on Christmas 🤗🎄 pic.twitter.com/TRZ0rPlM6n

— ATP Tour (@atptour) December 25, 2019