Đoković: Zaista želim da budem u Njujorku

MAJAMI – Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas za CNN da se nada da će zaigrati na US Openu.

Đoković zbog zabrane ulaska nevakcinisanim osobama u SAD nije mogao da nastupa na turnirima u Majamiju i Indijan Velsu.

„Ne kajem se. U životu sam naučio da kajanje samo može da vam škodi, da vas natera da živite u prošlosti, a ja to ne želim. Ne želim ni da živim previše u budućnosti. Želim da budem u sadašnjem trenutku koliko je to moguće, ali i da razmišljam o budućnosti, da stvorim bolju budućnost. Čestitam Alkarazu. Apsolutno je zaslužio da se vrati na mesto broj 1. Šteta je što nisam mogao da igram u Indijan Velsu i Majamiju, volim te turnire. Imao sam mnogo uspeha tamo, ali doneo sam svesnu odluku i znao sam da postoji rizik da ne idem tamo – trenutno je takvo stanje, nadam se da će se kasnije ove godine promeniti, za US open. To je za mene najvažniji turnir na američkom tlu“, istakao je Đoković.

Ako zabrana vlasti SAD-a bude ukinuta do maja, najbolji srpski teniser će nastupati u Njujorku.

„Zaista želim da budem u Njujorku. Kada sam 2021. godine izgubio od Medvedeva u finalu, doživeo sam jedan od najboljih momenata sa tamošnjom publikom, osvojio sam US open triput i igrao još mnogo finala. Iako sam izgubio taj duel od Medvedeva, dobio sam ljubav i poštovanje publike, želim da se vratim i da se opet povežem s njima. Tome se radujem i nadam se da će desiti“, zaključio je Đoković.

(Tanjug)

