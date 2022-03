Đokovića su izbacili zbog ovoga: Amerikanac pogodio skupljača reketom, prošao bez kazne

Ružna scena viđena je na turniru u Majamiju, a glavni akter bio je domaći teniser Dženson Bruksbi, koji je prošao nekažnjeno za skandal.

Američki teniser savladao je Federika Koriju sa 3:6, 6:2, 6:3, a u finišu meča napravio je nepromišljen potez za koji neće ispaštati.

This is a better view of the Brooksby incident. 2 scenarios for a default (per a Supervisor)

1) The contact, even if unintentional, creates a serious injury.

2) If the act is intentional. So let’s say a player tried hit a ball at the umpire, but missed, that’s a default. pic.twitter.com/ECepplpkqq

— Rob Koenig (@RobKoenigTennis) March 25, 2022