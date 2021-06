Đokovićev poraz je Federerova najveća motivacija

Švajcarski teniser Rodžer Federer, dvadesetostruki Grend slem šampion, obratio se medijima nakon početka Rolan Garosa, bacivši pogled i na potencijalni duel sa Novakom Đokovićem, te se osvrnuvši na Srbinov krah na jednom od nedavno odigranih mečeva.

Federer je prvo pojavljivanje na Rolan Garosu posle više od dve godine obeležio pobedom nad Denisom Istominom sa 3-0 u setovima.

Osmi nosilac turnira će imati jako težak zadatak na Otvorenom prvenstvu Francuske, pošto ga, ukoliko dođe do tog dela turnira, u četvrtfinalu očekuje duel sa Novakom Đokovićem, kojeg je u poslednjih sedam duela pobedio samo jednom.

„Kada sam video da je (britanski teniser Danijel) Evans pobedio Đokovića u Monte Karlu, to me je motivisalo, jer sam ga ja (Evansa prim. aut.) pobedio u Dohi. Naravno, to ne znači da bih pobedio Novaka – on bi me verovatno pobedio bez izgubljenog seta – ali nisam ni ja baš toliko daleko od svih ostalih“, rekao je Federer.

Federer je podsetio na Novakov neuspešan start sezone na šljaci i duel osmine finala Mastersa u Monte Karlu, kada ga je Britanac Den Evans izbacio sa turnira pobedom u dva seta, ostvarivši najveći trijumf u karijeri.

Rodžerov naredni protivnik biće Hrvat Marin Čilić, koji je u prvoj rundi furioznim tenisom savladao Francuza Artura Rindernea. Njihov duel na programu je u četvrtak.

„Trenirali smo zajedno u Ženevi i to je bio onaj, stari Čilić, sa vinerima iz forhenda i bekhenda iz svih pozicija. A, onda sam ga gledao protiv Strikera (mladog švajcarskog tenisera prim. aut.) i igrao je dosta lošije…“, prisetio se 39-godišnjak iz Bazela.

Federeru će meč protiv Hrvata biti tek peti još od januara 2020. godine, od kada je imao dve operacije kolena.

„Nisam imao nikakvih nazadovanja godinu dana. Svakog meseca se osećam sve bolje. Nadam se da ću na Vimbldonu biti na visokom nivou protiv dobrih igrača. Možda se tako nešto desi i ovde, u Parizu…“, ne isključuje dobar rezultat na Rolan Garosu nekada prvi teniser planete i šampion iz 2009. godine.

Švajcarac je bacio novu senku na Olimpijske igre u Tokiju, od kojih nije nemoguće da odustanu i Novak Đoković i Rafael Nadal.

„Nadam se i sanjam o tome da tamo nastupim. Ali, ta odluka će morati da ima smisla kako za mene, tako za moj tim, porodicu i zemlju. I dalje čekam da vidim kako će se razviti situacija u narednih nekoliko nedelja“, rekao je Federer o takmičenju koje počinje 23. jula.

(Sputnjik)

