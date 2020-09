Đokovićevi urlici na startu US Opena: „Kaži da sedne“ (video)

Novak Đoković je s 3:0 (6:1, 6:4, 6:1) pobedio Damira Džumhura u prvom kolu US Opena.

Najbolji teniser sveta najviše problema imao je u drugom setu u kojem je lovio zaostatak i koji je dobio sa 6:4. Nakon što je iskoristio treću set-loptu, zaurlao je prema svom boksu u kojem je njegov trener Goran Ivanišević: „Kaži da sedne!“

US Open se igra bez publike, ali na tribinama mogu biti treneri i ostali igrači, a verovatno je šetanje nekog od njih razljutilo Đokovića. Nakon meča novinari su ga upitali o tom urliku.

„Ni prvi, a verovatno ni poslednji put da sam urlao prema svom stručnom štabu. Ponekad se takve stvari dogode. Bio sam frustriran igrom, nekim udarcima koje sam izveo. Urlikom sam to izbacio iz sebe. To je intenzitet, stalo vam je do pobede. Da mi nije stalo, ne bih bio ovde. Uvek igram s puno energije i nekad moram ovako da reagujem i da vratim fokus. Bitno je imati boks, da se možete okrenuti prema njima, nema veze da li je stadion pun ili prazan. Očekuješ da budu s tobom i daju ti podršku“, rekao je trostruki osvajač US Opena.

