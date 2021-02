Đokoviću se pogoršala povreda

Novak Đoković je na dominantan način stigao do rekordne devete titule na Australijan openu, ali nije sve bilo baš idealno. Lako je moglo da ode u drugom pravcu čitava priča, s obzirom na to da je zadobio povredu stomačnog mišića u duelu sa Amerikancem Tejlorom Fricom.

I asked Novak Djokovic if he could tell us how much his abdominal tear increased from when it first happened, like how Rafa referenced his from the 2009 US Open.

Djokovic said it started at 1.7mm and his latest MRI this morning showed it was now 25mm.#AusOpen

