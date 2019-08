Djordjević: Na Angolu bez Bjelice; Ovde smo da budemo skromni takmičari

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Djordjević rekao je danas da će u prvoj utakmici na Svetskom prvenstvu njegova ekipa nastupiti bez Nemanje Bjelice, kao i da od svojih igrača želi da budu „skromni takmičari“.

„Maksimalna priprema, čeka nas ozbiljna utakmica. Veliki smo profesionalci, moramo da rešimo u svoju korist. U subotu ćemo igrati samo bez Bjelice. On će odraditi jak individualni trening u subotu pre utakmice, ali neće biti spreman za susret s Angolom. Moramo da vodimo računa o nekim stvarima, momentu u kojem se ove stvari dogadjaju, da malo smanjimo gas. Da je završnica turnira Bjelica bi bio prvi koji bi rekao da želi da igra i da nema problema. Ovako moramo da razmišljamo unapred“, rekao je Djordjević.

„Ima problem sa cistom koja mu se javlja u predelu kolena, zato vodimo računa. Ali, rešili smo taj problem, zato nije igrao u Kini. Preventivno smo reagovali“, dodao je on.

Srbija će takmičenje na Svetskom prvenstvu početi sutra utakmicom protiv Angole koje će se po srednjeevropskom vremenu igrati od 9.30 u Fošanu.

Upitan da li njegova ekipa može da osvoji Mundobasket, Djordjević je kazao da igrači moraju biti skromni.

„Videćemo na kraju. Ovde smo da budemo skromni takmičari i takvi moramo da ostanemo. Da budemo svesni da imamo neka imena u timu, ali dok takmičenje ne počne, to je sve samo u vazduhu. Želimo da budemo najbolji, da budemo do kraja u igri. Imali smo nekih fizičkih problema, ali i pored toga odradili smo dobre pripreme“, rekao je on.

O odnosu igrača prema obavezama u nacionalnom timu, selektor je rekao da svestan da ima iskusnu ekipu i da će pokušati da pobedi u svakoj utakmici.

„Nije važno ono što očekujemo, već ono što možemo da napravimo. Mi smo takmičari, pokušaćemo da dobijemo svaku utakmicu“, rekao je selektor.

Na konstataciju novinara da su SAD imale veliki broj otkaza u timu, zbog čega se povelo pitanje njihove želje da igraju za nacionalnu selekciju, kao i činjenice da Srbija na ovom prvenstvu tih problema nema, selektor je kazao da će Amerika imati 12 veoma kvalitetnih igrača i najboljeg selektora.

„Svi se ugledaju na Amerikance, na njihovu košarku. Sve rivale poštujem na isti način. Neću da gledam u tanjir drugih timova. Gledamo kako da nemamo problem u našem timu. Imali smo prethodnih godina tih problema, sada su svi vrlo ozbiljni, odgovorni. Uspeli smo da izvučemo jak odziv igrača“, dodao je on.

On je kazao da veruje da će ekipa u narednim danima biti na 100 odsto svojih mogućnosti, kao i da svi reprezentativci jedva čekaju početak Svetskog prvenstva.

„Svi jedva čekamo da krene. Dan pred takmičenje je uvek tako. Pričali smo o tome i u hotelu. Bogdanović je imao problema s ledjima, zato je morao da odmori u poslednje dve utakmice u Kini. Lučić je danas odradio drugi trening posle udarca koji je pretrpeo protiv Litvanije, u četvrtak mu je bio prvi timski trening koji je odradio“, rekao je Djordjević.

