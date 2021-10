Đuričić: Pružićemo maksimalan otpor Partizanu

KRUŠEVAC – Trener fudbalera Napretka iz Kruševca Milan Đuričić rekao je da će njegov tim pružiti maksimalan otpor Partizanu.

Napredak sutra od 16 sati dočekuje Partizan u Kruševcu u 12. kolu Superlige.

„Dolazi nam u goste tim koji u dosadašnjem delu prvenstva ima devet pobeda i remi sa Crvenom zvezdom. Najefikasniji su, sa prosekom od 3,3 gola po utakmici, a primili su samo tri. I moram da napravim jednu digresiju – jedan njihov igrač košta duplo više nego ceo naš tim, ali fudbal ne bi bio fudbal kada bi se samo to gledalo. Mi ćemo učiniti sve da pružimo maksimalan otpor, da ne odstupimo od našeg načina igre“, rekao je Đuričić za klupski sajt.

„Patizan je moćan, snažan, individualno jak. Šta to znači, i kad igraju slabo uvek se neko pojavi, da li je to Natho, Rikardo, Marković i jednim potezom reši. I ako na taj način uđete u njhovu mašinu, jako je teško iščupati se. Znam, naravno, kako možemo sa Partizanom. Bilo bi neozbiljno da kažem da idemo da pobedimo, iako nam je to želja na svakoj utakmici. Suština priče je da ćemo dati sve od sebe i niko ne treba da sumnja da ćemo igrati fudbal i da će biti zanimljivo“, poručio je šef struke.

(Tanjug)

