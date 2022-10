Dokmanac: Pet medalja mi i dalje zvuči nerealno

BEOGRAD – I dalje mi zvuči nerealno sve što smo ostvarili na ovom šampionatu sveta. Pre svega, tu mislim na osvajanje pet medalja kao i na perfektnu organizaciju ovog velikog takmičenja, kaže dr Milorad Dokmanac, selektor rvačke reprezentacije Srbije, sumirajući utiske posle istorijskih uspeha naših takmičara na Svetskom prvenstvu koje nedavno održano u Beogradu.

„Osvojiti titulu prvaka sveta je ogroman uspeh za ovako malu zemlju, a kada se osvoje četiri zlatne medalje to je nešto nestvarno. Ovakav rezultat na svetskim prvenstvima u grčko-rimskom stilu kroz istoriju su ostvarile samo dve nacije i to Iran i Rusija. Međutim, ovo nije konačna reč ove generacije rvača, očekujemo da svi oni zablistaju i u naredne dve godine. Plan je da prvo ostvare normu za učešće na Olimpijskim igrama, a onda da nas dostojno reprezentuju i na najvećoj smotri svetskog sporta u Parizu 2024. godine“, konstatuje Dokmanac.

Kao ključ velikog uspeha srpskog rvanja Dokmanac je naveo rad saveza.

„Ako u obzir uzmemo podatak da su se prošle godine od reprezentacije oprostila trojica naših velikih rvača koji su osvojili čak 16 olimpijskih, svetskih i evropskih seniorskih medalja Štefanek, Maksimović i Fris, onda ovaj rezultat dobija još više na značaju. Do svih ovih uspeha ne bi bilo moguće doći da se na čelu Saveza ne nalazi neumorni predsednik Željko Trajković, koji drži apsolutno sve konce u svojim rukama i kao uspešni dirigent vodi ovaj sjajni rvački orkestar. Rezultat koji je ostvaren u Beogradu je nezabeležen u istoriji ne samo rvačkog nego i u istoriji srpskog individualnog sporta, da na jednom svetskom šampionatu imate četvoro finalista i četiri zlatne medalje“, ističe Dokmanac.

Osim sjajnih sportskih rezultata Rvački savez Srbije dokazao se i kao vrhunski orgnaizator. Pohvale su stigle sa svih strana, a Svetska rvačka federacija je objavila podatak da je svetski šampionat pratilo preko 10 miliona posetilaca preko direktnih prenosa samo na društvenim mrežama, a u odnosu na prošli šampionat sveta u Oslu to je povećanje od oko 700 odsto.

Domaćinstvo svetskog prvenstva u kombinaciji sa vrhunskim rezultatima po rečima Dokmanca donelo je značajan befenit rvanju u Srbiji.

„Rvanje je u septembru bilo veoma praćeno kroz direktne televizijske prenose svih mečeva na šampionatu. Istorijski uspeh naših rvača doprineo je da već u prvoj nedelji posle šampionata imamo značajan priliv novih članova u rvačke klubove koji žele da se bave ovim sportom. Sve ovo će doprineti da rvanje ima svetlu budućnost u narednim godinama“, kaze Dokmanac i dodaje:

„Velika su očekivanja da se nakon otvaranja centra za borilačke sportove u Košutnjaku stvore maksimalni uslovi za rad sa mladim perspektivnim rvačima. To daje nadu da ćemo i u budućnosti ostati rvačka svetska velesila, a što trenutno i jesmo. Sportski rvački kompleks u Kanjiži je zaživeo pre godinu i po dana i on daje već prve značajne rezultate u radu sa mladim rvačima i rvačicama, a kada u sistem rvačkog sporta uključimo i Košutnjak, sve će biti mnogo bolje i kvalitetnije, nego što smo to imali do sada“.

O narednim izazovima koji predstoje našim rvačima Dokmanac kaže:

„Sredinom oktobra kreću klupske obaveze i ligaška takmičenja, koja će se završiti 3. decembra 2022. godine, sa plej-ofom Super lige Srbije. Glavni fokus u sledećoj godini biće na seniorskom šampionatu sveta, jer će sa ovog prvenstva prvih pet rvača obezbediti normu za odlazak na Olimpijske igre u Pariz. Kao što smo ove godine sve podredili Svetskom šampionatu u Beogradu, tako će iduće godine sve naše aktivnosti biti usmerene na ostvarivanje normi za Igre u Parizu“.

(Tanjug)

