Đoković: Pritisak me čini jačim

PARIZ – Najbolji teniser sveta je posle osvajanja titule na Rolan Garosu rekao da ga pritisak čini jačim, pošto je morao da juri zaostatak od dva seta protiv Stefanosa Cicipasa, za konačan trijumf – 3:2.

„Kad čovek pobeđuje oseća najbolje emocije i radost i ponos i sreću…U ovom trenutku i veliki umor, još sam pod adrenalinom, pa verovatno ne osećam bolove u telu koje cu osećati sutra ujutru. Ali sve su to slatke muke. Puno je pritiska bilo, kada čovek juri istoriju i grend slemove. Ali pritisak je privilegija i to je nešto što našta sam navikao i to je nešto što me čini jačim, snažnijim, spretnijim i sposobnijim. Tako da ću iz ova dva dana mnogo naučiti, mnogo pouka izvući i definitivno to su top tri dostignuća u čitavoj mojoj karijer“, rekao je Đoković za RTS.

Đoković: Ovo je san

Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je da osvajanje titule na Rolan Garosu kao ostvarenje sna. Đoković je titulu osvojio posle preokreta u finalu protiv Grka Stefanosa Cicipasa 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. To je njegova 19. gren slem titule u karijeri, a druga u Parizu.

“Atmosfera je još jednom bila naelektrisana. Hvala mom timu, porodici, mom treneru, fizioterapeutu, svima koji su zaslužni za ovo što smo napravili danas. Mislim da je nivo tenisa bio je izvanredan. Fizički i mentalno je bilo teško. Dva puta u tri dana igrao sam dva teška meča, ali pokazao sam sve svoje sposobnosti da se vratim u meč. Ovo što san danas uradio je stavrno san. Hvala vam svima“, rekao je Đoković posle meča.

(Tanjug)

