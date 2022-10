Dominik Tim: Nadal mi je inspiracija da se vratim na vrhunski nivo

Austrijski teniser Dominik Tim izjavio je danas da mu je Španac Rafael Nadal inspiracija da se vrati na vrhunski nivo posle povreda.

„On je verovatno najbolji model za to kako se vraća na teren posle povrede. Nije to uradio samo jednom, već četiri ili pet puta i to posle pauza od po sest meseci i više. I njegova forma posle toga je uvek bila zadivljujuća. Tako da mi je on velika inspiracija“, izjavio je Tim za Jurosport.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.