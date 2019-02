Dončić nakon meča skinuo patike i poklonio ih teško bolesnom dečaku (video)

Luka Dončić bio je igrač utakmice u porazu Dalas Maveriksa kod Los Anđeles Klipersa 112:121. Važnije od njegovih 28 koševa i po 10 skokova i asistencija, jeste ono što je uradio nakon meča.

A beautiful moment in LA as @luka7doncic gifts out his #NBAKicks! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/4QLBOzPDd7

