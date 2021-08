Dončić otkrio zašto nije izveo poslednji šut protiv Francuza (video)

Slovenački reprezentativac Luka Dončić nakon polufinalnog meča sa Francuskom koju je njegov tim izgubio za pola koša (89:90), objasnio je zbog čega on nije izveo poslednji šut.

Dončić je odigrao još jedan odličan meč, upisao je i tripl-dabl učinak, i tako postao tek treći igrač u istoriji kojem je to pošlo za rukom na Olimpijskim igrama – ranije su to uspeli samo Aleksandr Belov (1976. godine) i Lebron Džejms (2012. godine), prenose sportski mediji.

Uprkos sjajnom meču, Dončić nije šutirao poslednji šut. Umesto šutiranja, odlučio se za asistenciju Klemenu Prepeliču, koji je bio u dobroj situaciji, ali se niotkud pojavio Nikolas Batum.

wow an incredible block by Batum to send France to the Gold Medal match vs. Team USA

Doncic, who had 18 (!!!) assists in a triple-double, but was just 5-for-18 from the floor – did not look to take the last shot pic.twitter.com/l1EruGKVXE

— Tommy Beer (@TommyBeer) August 5, 2021