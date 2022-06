„Dragan Mance Kup 2022“ u Zemunu od 17. do 19. juna

BEOGRAD – Šesti po redu „Dragan Mance Kup 2022“ za dečake uzrasta od osam do 12 godina i devojčice uzrasta do 15 godina, biće održan od 17. do 19. juna u okviru Međunarodnog dečijeg fudbalskog festivala, a pod pokroviteljstvom Gradske opštine Zemun.

„Dragan Mance Kup“ proglašen je sportskim događajem od izuzetnog značaja za Gradsku opštinu Zemun i Republiku Srbiju.

„Kao Gradska opština Zemun postali smo pokrovitelj ovog sportskog događaja koji je uključen u godišnji kalendar stalnih manifestacija od značaja za opštinu Zemun, jer okuplja mlađe generacije i gaji zdrav i vedar sportski duh. Opštinska podrška sportovima i klubovima dala je rezultate, posebno u atletici – s ponosom ističemo domete AK Zemun, ali i košarkaških klubova Mladost, Zemun i Borac, kao i AS Batajnica i mnoge druge. Dragan Mance Kup je postavio visoke standarde u organizaciji i mi ćemo sa svoje strane učiniti sve da Zemun ostane u nezaboravnom sećanju kao mesto gde se igra dobar fudbal, i sredina za druženje i razmenu iskustava“, rekao je predsednik Gradske opštine Zemun Gavrilo Kovačević.

ZUamenik predsednika GO Zemun Žarko Dronjak izrazio je zadovoljstvo činjenicom da broj učesnika Kupa raste iz godine u godinu, što angažuje turističke i ugostiteljske kapacitete Zemuna.

Organizatori su najavili učešće 200 muških i 20 ženskih ekipa, odnosno 3.000 učesnika ovog dečijeg fudbalskog praznika.

Na Šestom „Dragan Mance Kupu“ takmičiće se i ekipe lisabonske Benfike, PAOK-a iz Soluna, Hamarbija iz Švedske, Ujpešta iz Mađarske, rumunske Steaue, Radu Rebeja iz Kišinjeva, kazahstanske Nove generacije’, Australije i svih zemalja regiona.

Goran Mance je najavio spektakularno svečano otvaranje Kupa na Velikom trgu s defileom učesnika, uz bogat kulturno-zabavni program.

Na ovaj način rodni Zemun i Srbija čuvaju 37 godina sećanje na svog tragično nastradalog fudbalera Dragana Mancea.

(Tanjug)

