Dragan Pešmalbek novi rukometaš Srbije

BEOGRAD – Rukometaš Dragan Pešmalbek novi je član reprezentacije Srbije, saopštio je danas Rukometni savez Srbije (RS S).

Kako se navodi, novi srpski reprezentativac postao je dojučerašnji član najtrofejnije reprezentacije u istoriji rukometa – Francuske.

Stameni 25-godišnji pivotmen, dete iz mešovitog braka Francuza i Srpkinje, igrački se razvio i sazreo u zemlji “Trikolora”, ali će najbolje godine karijere provesti u dresu sa dvoglavim orlom na grudima.

RS S ističe da je ovo još jedan veliki rezultat rukometne “diplomatije”, s obzirom da je pre samo par meseci perspektivni levi bek francuskog Tuluza Uroš Borzaš, prelomio da u budućnosti nosi srpski dres umesto mađarskog.

„Proteklih par nedelja sam puno razmišljao na ovu temu. Nije bilo lako doneti konačnu odluku, ali izabrao sam Srbiju i ne gledam više šta je bilo. Gledam samo napred. Jako sam ponosan što ću nositi srpski dres, države odakle mi je majka Snežana. Sa selektorom Tonijem Đeronom sam prvi put razgovarao posle njegove promocije prošlog leta. Zvao me je, pitao da li bi želeo da igram za reprezentaciju i rekao da ako budem bio u formi iz kluba najozbiljnije računa na mene. U to vreme je i u Francuskoj došlo do promene selektora i želeo sam da vidim planove novog selektora Žila“, rekao je Pešmalbek, nekadašnji juniorski reprezentativac u generaciji 1996, koji je poslednji zvanuični nastup za „Trikolore“ imao u aprilu 2018. godine na turniru „Zlatne lige“, što praktično znači da bi odmah mogao da se stavi na raspolaganje stručnom štabu ukoliko se reše sve administrativne stvari.

„Moja mama je isto bila rukometašica. Rođena je u Loznici, ali je posle dugo živela u Valjevu. Život je odveo u Francusku gde je i ostala. Srećna je što ću igrati za Srbiju. Znam da će i celokupna familija u Srbiji biti oduševljena kada bude saznala“.

Pešmalbek veruje da jezik neće biti problem.

„Učim srpski već godinama i sada je to mnogo bolje. Verujem da neću imati problema sa komunikacijom, momci su dobri, verujem da će biti od pomoći ako bude trebalo. Poteškoća će biti sa gramatikom, ali važno je da razumem sve što se bude govorilo. Čujem da je odlična atmosfera u timu, već sam pričao sa nekim igračima. Ubeđivali su me da zaigram za Srbiju. Imam i saigrača u klubu Milana Milića, koji me je već duže vreme ubeđivao da donesem takvu odluku. Srećan je, isto kao i ja. U petak sam obavestio Žila i ljude iz tamošnje Federacije o svojoj odluci. Odmah zatim sam se javio direktoru Ratku Nikoliću i selektoru Đeroni“, zaključuje Pešmalbek.

(Tanjug)

