Dragojlović: Najveći uspeh srpskog kuglanja od postojanja

BEOGRAD – Pohod na šestu titulu prvaka sveta nije bio lak, ali je to najveći uspeh srpskog kuglanja od postojanja i prvog Svetskog prvenstva 1953. godine, smatraju čelni ljudi srpskog kuglanja.

Muška kuglaška reperzentacija Srbije nedavno je na Svetskom prvenstvu u poljskom Tarnovu došla do šeste zlatne medalje u istoriji, četvrte uzastopne, čime je nastavila zlatni niz i još jednom potvrdila dominaciju među kuglaškim velesilama.

Selektor zlatne reprezentacije Vojko Pavlović i predsednik Kuglaškom saveza Srbije Uroš Dragojlović u razgovoru za Tanjug govorili su o tome koliko je bilo teško odbraniti svetski tron u uslovima pandemije, ali i o tome koliko su veliki uspesi kuglaša.

„Pohod na šestu titulu prvaka sveta nije bio baš lak. Bili smo grupi sa Slovačkom i Severnom Makedonijom, to nisu rivali koji su nam zadali previše muke, ali nismo mogli ni da se opustimo. U eliminacionoj fazi smo išli na Češku i njih smo lakše pobedili nego što sam očekivao, dok smo u polufinalu imali izuzetno teškog protivnika Austriju, koja nas je namučila i 2019. i 2015. godine, jedva smo ih pobedili. U finalu nas je čekao stari znanac Nemačka i tu smo srećno pobedili sa 5-3“, rekao je selektor Vojko Pavlović Tanjugu.

Srpski kuglaši su u finalu pobedili kuglašku velesilu Nemačku i time odbranili svetski tron iz 2019. godine, a prvaci sveta u Poljskoj postali su Igor Kovačić, Robert Ernješi, Radovan Vlajkov, Vilmoš Zavarko, Čongor Baranj, Adrijan Lončarević, Bojan Kličarić Danijel Tepša i Aleksandar Milinković.

„Kada smo veče pre finala dogovarali sastav išli smo sa tri izuzetno kvalitetna igrača napred, a to su Robert Ernješi, Igor Kovačić i Vilmoš Zavarko. Znate da je Zavarko najbolji igrač sveta svih vremena, to je bez premca. Ova dvojica igraju u Bundesligi i izuzetno su jaki. Računao sam da ćemo u toj prostavi da pobedimo sa 2-1. Na našu nesreću, Nemac je igrao dobro protiv Zavarka i pobedio ga. Nemci su poveli, ali smo mi imali odnos u malim poenima“, kaže Pavlović i dodaje:

„U drugoj liniji su išli Čongor Baranj i Radovan Vlajkov, iskusni reprezentativci i Andijan Lončarević, koji je najprijatnije iznenađenje SP. On je doneo drugi poen koji nam je nedostajao, a Vlajkov je u finišu meča obezbedio novi poen i mi smo pobedili 5-3 „, objašnjava Pavlović kako je izgledala borba u Tarnovu.

Razloga za zadovoljstvo selektor kuglaša imao je i pre finala i novog zlata, pošto je reprezentacija Srbije postavila novi rekord u ekipnoj konkurenciji, kada je u duelu protiv Slovačke u grupnoj fazi nadmašila rekord Mađarske za 128 čunjeva, a sada pored brojke od 4.140 čunjeva stoji srpska zastava.

U pojedinačnoj konkurenciji u istom meču Čongor Baranj postavio je i novi pojedinačni rekord sveta, koji sada iznosi 738 čunjeva, a sve to bila je odlična uvertira pred novo zlato.

„Sticajem okonosti bio sam u sobi sa reprezentativcem Bojanom Klicarićem i rekao sam mu da bi ovde trebalo da padne rekord. Sutradan se desilo to, ali nisam mogao ni da sanjam da će svetski rekord da se popravi za 128 čunjeva. To je neverovatno, to je rapsodija. Prosek prethodnog rekorda je 668 i nešto, a naš najslabiji rezultat u tom meču je bio je 669. Možete da mislite koliko je to dominantno i neverovatno“, rekao je Pavlović i dodao da je cilj da se osvoji i peto zlato u nizu na SP.

„Ekipna SP su svake druge godine i ja se nadam da ćemo 2023. godine u Budimpešti da odbranimo tu titulu i da peti put zaredom budemo prvaci sveta. Pojedinačna SP su parnih godina, sledeće nas očekuje u Estoniji gde imamo pravo na šest seniora i pet seniorki. Učestvuje 64 najbolja igrača, sve je kao teniski kostur. Tamo Zavarko brani tri zlatne medalje na prethodnom SP i to pojednično, sprint i kombinacija“, zaključio je Pavlović.

Predsednik Kuglaškog saveza Srbije Uroš Dragojlović priznaje da se nije nadao ovakvom rezultatu u Poljskoj.

„Imajući u vidu opštu situaciju oko korone, da prošle godine SP nije održano, da su uslovi bili otežani kako za pripreme tako i za kontrolne utakmice, ja sam bio malo skeptičan što se tiče rezultata na ovom SP. Međutim, oni su me razuverili i mogu reći da je ovo možda najveći uspeh srpskog kuglanja od postojanja i prvog SP od 1953. godine. Ovo nije samo osvojeno SP, već smo ostvarili i dva svetska rekorda“, kaže Dragojlović i podseća i da je ženska reprezentacija napravila najveći uspeh na SP.

„Imajući u vidu da su žene osvojile četvrto mesto i to je sjajno, prezdovoljan sam zalaganjem, saradnjom, hemijom koja postoji u reprezentaciji. To nema nijedna zemlja“, kaže on.

Pre zlata u Tarnovu, Srbija je šampion sveta u kuglanju bila 2009, 2011, 2015, 2017. i 2019. godine, a i ovaj put u finalu je pobeđen stari rival.

„U poslednjih 10-12 godina, imamo šest titula prvaka sveta, a pet puta smo u finalu pobedili Nemačku. Mogu reći da oni imaju neku vrstu kompleksa od nas, imajući u vidu uslove u kojima oni funkcionišu, a u kojima mi. Imaju oko 10.000 klubova, a mi imamo 76. Imaju milioniski budzet u evrima, a mi imao 130.000 od države. Stvorila se jedna generacija koja je sjajna i ekipno i pojedinačno. Od prvih na svetskoj rang listi mi imamo bar pet kuglaša“.

Kuglanje spada u neolimpijske sportove i ne dobija nagrade koje sleduju sportovima koji učestvuju na Olimpijskim igrama, a predsednik Dragojlović nada se da će novi uspeh kuglaša biti adekvatno nagrađen.

„Mi ćemo pokušati, obratićemo se predsedniku Aleksandru Vučiću, koji nam je i čestitao na ovoj titulu i hvala mu na tome. Olimpijskih sportova ima oko 40, a postoji ukupno ima 102 sporta koja su kategorisana i preko kojih država ostvaruje interes u oblasti sporta. Kuglanje spada u drugu kategoriju. Nažalost nije olimpijski sport, ima tu još sportova koji su kvalitetni i gde se osvajaju medalje, a nemaju te nagrade“, kaže Dragojlović i dodaje:

„Već sedam-osam godina u dva ili tri zakona o sportu postoji fazmonzni član 125 koji kaže da će Vlada doneti posebnu odluku o nagradama za ostvarene rezultate u neolimpijskim sportovima. Nažalost, do sada nijedna odluka nije doneta. Svetski prvaci nisu samo svetski prvaci, oni su i svetski rekorder. Srpsko kuglanje ima 10 svetskih rekorda daleko najviše u odnosu na ostale kuglaške nacije, a verujem i odnosu na ostale spotove u Srbiji“.

Dragojlović je objasnio i zašto je kuglanje važan sport u Srbiji.

„U tri segmenta, kada se računa svetsko kuglanje i srpski sport u celini, kuglanje je na prvom mestu po broju titulu prvaka sveta. Drugo, imamo kuglaša Vilmoša Zavarka, koji zvanično proglašen za najboljeg u istoriji svetskog kuglanja, koji je prvi na svetskoj rang listi nekih 12 godina. Znamo da je Novak Đoković 345 nedelja na vrhu liste, a ovaj naš je oko 600 nedelja prvi na svetskoj rang listi. Treće, držimo 10 svetskih rekorda, od čega je šest juniorskih i četiri seniorska. To je fantastično“, zaključio je Dragojlović.

(Tanjug)

