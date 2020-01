Drama i pobeda Srbije protiv Južne Afrike u prvom kolu ATP kupa

Pobedama Lajovića i Đokovića nad svojim protivnicima iz Južne Afrike, Srbija je ubeležila prvi trijumf u grupi A ATP kupa, prenose sportski mediji.

Srpski teniser Novak Djoković pobedio je danas u Brizbejnu Kevina Andersona sa 7:6(5), 7:6(6) i tako doneo trijumf Srbiji protiv Južne Afrike u prvom kolu ATP kupa.

Novak Đoković je do svoje devete pobede u 11. meču protiv Andersona stigao posle dva sata i 20 minuta velike borbe.

"What a way to start to the year."@DjokerNole relishes the passion of the #ATPCup fans in #Brisbane. pic.twitter.com/mf2VgdenN6

— ATPCup (@ATPCup) January 4, 2020