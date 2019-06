Opet prekid zbog kiše: Novak pred ponorom – Tim vodi 4:1 u petom setu

U toku je 5. set. Rezultat 2:2 u setovima (Đoković – Tim 2:6, 6:3, 5:7, 7:5, 1:4) , igra se odlučujući 5. set.

Tok 5. seta

Nastavak meča se očekuje posle 15 časova!

Katastrofalna statistika 5. seta.

Match stopped due to rain. Novak at deuce, 1-4. Abysmal stats set 5. pic.twitter.com/eFaxO9G7QV

Kiša i jak vetar koji je počeo da duva otežavaju igru teniserima! Novak spasao brejk loptu – meč prekinut zbog pljuska!

1:4 – Tim je potvrdio brejk. Iako je dosta grešio u ovom gemu Tim stiže do velike prednosti! Austrijanac je poveo 40:0, Đoković je promenio reket i krenulo ga je, ali ne zadugo… usledila je dupla greška i loš bekhend i gem je pripao Timu

1:3 – Dosta grešaka našeg tenisera i tri brejk lopte za Tima. Prva je spasena servisom, drugu Tim koristi… Brejk za Austrijanca. Novak opet u krizi.

1:2 – I Tim spasao brejk loptu. Ovo je bila kolosalna šansa za Đokovića. Došao je do brejk lopte, imao poen u svojim rukama na mreži, ali lopticu izbacio u aut.

1:1 – Neverovatan gem! Igra živaca je viđena na stadionu „Filip Šatrije“. Novak se izvukao iz problema. Veoma lak uvodni gem za Austrijanca, a onda, mislilo se, i za Novaka. Od 40:15 za Novaka Tim je došao do brejk lopte vrhunskom bekhend dijagonalom, ali je nije iskoristio jer je bekhend izbacio u aut. Odigrao je Đoković tri odlična poena i došao do gema i izjednačenja.

0:1 – Dominik Tim dobro servira i odlično napada, bez mnogo muka osvaja prvi gem u odlučujućem setu

Tok 4. seta

7:5 – Odličnim servisima Novak osvaja 4. set i izjednačuje rezultat.

WE ARE GOING TO A DECIDER!

Djokovic takes the 4th set and it's all to play for on Eurosport 1 now 💪 #RG19 pic.twitter.com/RxNKNmOdhS

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 8, 2019