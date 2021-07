Držala poruku za baku i deku, pa izazvala neviđenu katastrofu (video)

Prava katastrofa se dogodila na prvoj etapi legendarne biciklističke trke „Tur d Frans“, u udesu je učestvovao veliki broj učesnika, a za sve je kriva gledateljka koja je bicikliste oborila tablom sa porukom – dedi i babi?!

Sign lady has to be in the running for biggest asshole on the planet right now. #TourDeFrance2021 pic.twitter.com/A4C7NzWyDG

Neimenovana ženska osoba odmah je pobegla sa mesta udesa, koji je izazvala pošto je tablom udarila nemačkog biciklistu Tonija Martina.

Domino-efektom na tlu se našao veliki broj biciklista, pukom srećom su izbegnute teže posledice, iako su mnogi učesnici zadobili povrede.

Organizatori u čudu uspeli da otkrili kako je uopšte došlo do svega toga.

Gledateljka je, u želji da njena poruka bude primećena, izletela na stazu, gledajući u pokretnu kameru i ne obazirući se na grupu biciklista koji dolaze.

A woman with a sign that said "Allez Opi+Omi" (Come on Grandpa and Grandma) caused a massive crash in today's opening stage of the Tour de France. Many riders were injured and will be climbing the tree of pain tomorrow. All because a selfish c*nt wanted to get on TV. #TDF2021 pic.twitter.com/l4Ye3DXMxT

— The Happy Curmudgeon (@CurmudgeonHappy) June 26, 2021