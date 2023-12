Duljaj: Dobrom igrom protiv Vojvodine da se odužimo navijačima

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je danas da ekipu čeka teška utakmica protiv Vojvodine i da crno-beli žele dobrom igrom da se oduže navijačima koji su ih podržali u duelu i teškom porazu od TSC-a u prošlom kolu Super lige.

„Za nas je svaka utakmica derbi, sa Vojvodinom će biti izuzetno teško. Odigrali su dve teške utakmice protiv Crvene zvezde i TSC-a, a tek sada dolazi do izražaja rad trenera Popovića. Igraju odlično, imaju dosta iskusnih igrača, odlična ekipa i po tradiciji uvek nezgodan protivnik, mnogo puta su nam uzeli bodove. Igramo na našem stadionu, najveći je motiv da se dobrom igrom odužimo svima koji su na prošloj utakmici došli da prodrže ekipu. Da dođe ponovo osam ili 10 hiljada duša, koji dolaze čistog srca da podrže naš tim“, rekao je Duljajna konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

Fudbaleri Partizana igraju u subotu od 15.30 na svom terenu protiv Vojvodine, utakmicu 17. kola Super lige Srbije. Crno-beli su u prošlom kolu izgubili od TSC-a u Humskoj sa 0:4 i pretrpeli prvi poraz u šampionatu.

Govoreći o sastavu, Duljaj je rekao da ga raduje povratak Mateusa Saldanje i da se nada da će Aranđel Stojković biti spreman, ali da će utakmicu propustiti Nemanja Nikolić koji i dalje ima visoku temperaturu i Ksander Severina koji se još nije oporavio od povrede.

„Veoma je važno da na klupi imate igrače koji mogu da drže ili da promene ritam. Ne možemo da računamo na Severinu koji donosi mnogo toga. Razmišljamo samo o igračima koji su za sutra maksimalno spremni“, dodao je Duljaj.

Govoreći o utakmici protiv TSC-a, Duljaj je rekao da je Partizan zasluženo izgubio.

„Igrači su svesni da se sada od nas mnogo očekuje. Izuzetno je važno koji su uslovi da bi neko bio uspešan i jurio titulu? Ono što uvek tražim od igrača je da se pošteno borimo, da igramo koliko možemo i da pružimo maksimum, uvek da znamo da li smo dali sve od sebe. Nikakve priče o tituli, jesenjoj tituli ne dolaze u obzir, samo je važna sledeća utakmica, a to je Vojvodina“, naveo je on.

„U nekom trenutku morao je da dođe poraz, bio je zaslužen. To je bio šamar, važno je da smo se otreznili. Najveći motiv je da vratimo dug svim ljudima koji su bili na prošloj utakmici. Ako ima nešto pozitivno u tom porazu, to je da nijedan igrač nije dobio zvižduk ni uvredu, sve su ih navijači pozdravili. Verujem u ekipu i igrače, videćemo koje su naše mogućnosti, najvažnije je da su navijači prepoznali da daju sve od sebe i da se trud ceni“, dodao je trener crno-belih.

Upitan o plasmanu omladinaca Partizana u nokaut fazu Lige šampione, Duljaj je čestitao ekipi i treneru i rekao da postoji velika razlika između igranja za prvi tim i omladinski i savetovao igračima da je naporan rad jedini način za uspeh.

Na pitanje da li će neki od njih ići na pripreme sa prvim timom, Duljaj je odgovorio: „Do priprema, ko živ a ko mrtav“.

„Ja živim, verujte mi, od danas do sutra i do sledeće utakmice. Do Vojvodine, a posle toga šta će biti, ja to ne mogu da vam kažem, ko zna šta će biti posle toga“, rekao je Duljaj.

On je ponovo pozvao navijače da dođu u Humsku, zahvalio im je na velikoj podršci i rekao da su ekipi potrebni.

„Ima nas mnogo koji volimo Partizan, u celom svetu. To je naš Partizan, dajte podršku ekipi i našim igračima. Presrećan sam što sam sinoć video atmosferu u Areni na košarkaškoj utakmici, videti velikog Željka Obradovića sa kojom energijom vodi utakmicu, videti igrače gde ih niko ne deli na njihove i naše, to su naši igrači. Vaša pomoć nam mnogo znači, to je takođe vaš Partizan“, rekao je Duljaj.

(Beta)

