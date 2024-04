Duljaj: Još od priprema u Sloveniji postojao je pritisak da budem smenjen

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je danas da je još od priprema u Sloveniji postojao pritisak da bude smenjen sa te pozicije i dodao da ga je sačuvalo samo to što je kao igrač ostavio trag u klubu iz Humske.

Fudbaleri Partizana dočekaće sutra ekipu Novog Pazara, u utakmici 29. kola Super lige Srbije.

Novi Pazar će u Humskoj predvoditi Slavko Matić, koji je četvrti trener tog kluba ove sezone, pa su novinari upitali Duljaja kako zaštiti trenere u Srbiji.

„To je teško pitanje. Da bi nešto prošlo i opstalo potrebno je vreme, stabilnost. Nekome treba dati vremena da pokaže ono što ume, veoma je teško da u mesec dana uigrati tim, ostvariti rezultate. To je veoma teško“, rekao je Duljaj na konferenciji za novinare.

On je potom otkrio i da nije mnogo nedostajalo da i on bude smenjen još prošlog leta.

„Jednog dana ćemo i pričati o tome… Još od Slovenije (priprema) postojale su indicije da se već tražio trener Partizana. Generalni direktor je imao veliki pritisak da me smeni, da neko drugi dođe, ja to znam“, rekao je Duljaj.

„Zamislite u drugim klubovima kada nemate neku, pod znacima navoda, zaštitu. U tom slučaju je mene zaštitilo moje ime i to što sam ostavio neki trag kao igrač u Partizanu. Da to nisam imao, verujte mi, posle priprema u Sloveniji, ja ne bih sedeo ovde, već posle Slovenije bi bio smenjen“, dodao je Duljaj.

On je naveo da klub uvek treba da stane iza trenera, kao i da će sam trener osetiti kada je vreme da ode ako stvari ne idu u željenom pravcu.

Kao jedan od svetlih primera u Srbiji ističe se Žarko Lazetić, trener TSC-a.

„To je istina, ali kada pričamo o Žarku – on je prvo fantastičan trener. Ljudi u klubu su prepoznali da odlično radi svoj posao. Poklopilo se – ima podršku, a on to vraća na najbolji mogući način“, rekao je Duljaj.

Utakmica Partizan – Novi Pazar na programu je sutra od 20.00.

(Beta)

