Duljaj: Ranije smo gubili ovakve utakmice, ovu smo dobili na karakter

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je da je njegova ekipa večerašnju utakmicu protiv Radničkog iz Niša dobila na karakter i naveo da je takve duele u prošlosti gubila.

„Mi smo imali problema u početku, gubili smo veoma proste lopte. Ranije smo ovakve utakmice gubili, a sada smo ovu utakmicu dobili na karakter. Želim da zahvalim svakome ko je danas došao da nas bodri jer bez njih ne bismo dobili ovu utakmicu“, rekao je Duljaj posle utakmice za televiziju Arena sport.

Partizan je posle preokreta pobedio u Humskoj Radnički iz Niša sa 2:1, u trećem kolu Super lige Srbije.

Radnički je poveo u 13. minutu golom koji je postigao Sava Petrov, a izjednačio je Bibras Natho u 79. minutu iz jedanaesterca. Pobedu Partizanu doneo je Ksander Severina golom iz slobodnog udarca u 87. minutu.

„Čestitam kolegi i njegovoj ekipi na odličnoj utakmici, što su ušli veoma hrabro. Igrali su presing, nisu igrali zatvoreno i od srca im čestitam jer su pokazali odličan fudbal“, naveo je Duljaj.

Utakmica je igrana na hibridnoj travi, novoj podlozi na stadionu Partizana. Duljaj je rekao da se nada da će Fudbalski savez pomoći svakom klubu kako bi svi imali iste uslove.

Na pitanje o dresovima, pošto je ekipa večeras igrala u bordo-plavim, Duljaj je rekao da su lepi i da ih igrači sa ponosom nose.

Trener Radničkog Nikola Trajković rekao je da je njegova ekipa trebalo hrabrije da igra.

„Čestitam momcima, mislim da su dali maksimum. Žao mi je, možda smo se malo uplašili pobede. Čini mi se da smo dobro ušli u utakmicu i kontrolisali igru, i da smo tih 20, 30 minuta napravili Partizanu mnogo problema“, naveo je on.

„Žao mi je što nismo odvažnije ušli u drugo poluvreme, to sigurno nije bila moja ideja. Želeo sam da i dalje izađemo visoko, ali jednostavno nekad je to i u glavama igrača zbog toga što gostujemo ovako velikoj ekipi. Mislim da nas je to večeras koštalo, da smo bili malo odvažniji do kraja možda bismo mogli nešto više da uradimo ovde“, dodao je Trajković.

(Beta)

