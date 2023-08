Duljaj: Sudije neka budu poslednjem planu

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je danas da se nada da se u predstojećoj prvenstvenoj utakmici protiv Vojvodine neće pričati o sudijama i da je važno da oni dele pravdu, a da svako ima pravo na grešku ako nije zlonamerna i ne narušava interes fudbala.

„Želeo bih da na sutrašnjoj utakmici sudije budu u poslednjem planu, da se ne priča o njima i da najvažniji akteri budu igrači i publika, da bude dobra atmosfera. Sudije da dele pravdu, što je veoma važno kako za nas tako i za bilo kog protivnika. Svako greši, pogreše i oni, samo da to nije zlonamerno. Grešim i ja, ljudi smo, imamo pravo da grešimo sve dok to ne narušava interes fudbala“, rekao je Duljaj na konferenciji za novinare u Sportskom centru Teleoptik.

Fudbaleri Partizana igraju u nedelju od 19 časova na stadionu „Karađorđe“ u Novom Sadu protiv Vojvodine, utakmicu drugog kola Super lige Srbije. Crno-beli su u prvom kolu u utakmici punoj kontroverzi odigrali nerešeno 3:3 protiv TSC-a u Bačkoj Topoli, a Vojvodina je u Beogradu izgubila od Crvene zvezde sa 0:5.

Na pitanje kako su igrači reagovali posle utakmice, Duljaj je rekao da ne želi da komentariše suđenje protiv TSC-a, već da je važno da igrači zaborave na to i da se koncentrišu na sebe i podršku navijača koja mnogo znači.

„Jezik nema kosti, ali lomi kosti, ako je neko slab gotov je, ljubav i podrška mogu da pomognu ekipi i to smo osetili na prošloj utakmici. Osećam kao da imamo štit, a to su navijači. Nema potrebe da se nikome dodvoravam ili da nekome udovoljavam, ako to budem činio izgubiću sebe, a kad budem pokušao da tražim sebe izgubiću druge. Partizan je u ovom trenutku najvažniji i oseća se u gradu pozitivna energija kada su u pitanju navijači. Znam da će ih biti puno u Novom Sadu i to je ono što je potrebno meni, a posebno ekipi. Rekao sam igračima da će uvek imati podršku ako budu davali sve od sebe, ponovo su 12. igrač“, naveo je Duljaj.

Osim ubedljivog poraza protiv Zvezde, Vojvodina je izgubila i dve utakmice po 1:2 od kiparskog APOEL-a, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

„Ne sme da nas zavara što su igrali u četvrtak, jer većina igrača nije igrala utakmicu nekoliko dana pre toga. Najvažnije je kako ćemo mi da izađemo, a ako budemo imali pristup kao u Bačkoj Topoli, možemo da se nadamo pozitivnom rezultatu. Imamo podlogu za to jer su igrači dali sve od sebe, tri gola, imali šanse“, naveo je trener crno-belih.

Kao najveću opasnot po gol, Duljaj je naveo igrača Vojvodine Nikolu Čumića.

„Kolega sa suprotne strane (Radoslav Batak) uvek zna kako da motiviše tim, posebno kad igraju kod kuće protiv Partizana, što je legitimno. Imaju u sastavu mnogo dobrih igrača, imaju fantastičnog igrača Čumića. Opasni su u kontrama, uvek traže Čumića, strašno koristi svoju brzinu i tehniku i opasan je po protivnički tim“, dodao je Duljaj.

Utakmicu će propustiti Aldo Kalulu zbog crvenog kartona u prošloj utakmici, a ekipu je pojačao Aranđel Stojković. Duljaj je rekao da proces stvaranja novog tima nije lak.

„To nije alibi, to je činjenica. Moramo imati u vidu da je pre prošle utakmice Saldanja imao jedan trening, Aldo dva, a Severina sedam. Možda je neko odigrao na svežinu, što ne znači da će tako izgledati sutra, verovatno će u nekom trenutku doći do pada. Potrebne su nam utakmice, zato ne odlažemo jer je važno da igrači što pre uđu formu“, naveo je.

Partizan će narednog četvrtka u Azerbejdžanu igrati protiv Sabaha, prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, a Duljaj je rekao da je u ovom trenutku najvažnija utakmica protiv Vojvodine, koja „može da bude i prekretnica“.

Duljaj je dodao da klub traži još jednog odbrambenog igrača.

„Imamo tri štopera, potreban nam je četvrti. Veoma je teško ući u početak sezone sa trojicom, sve može da se dogodi, žuti karton, crveni i morate da improvizujete. Nadam se da ćemo naći dobro rešenje, mora pažljivo da se analizira koji profil igrača je potreban Partizanu“, rekao je Duljaj.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.