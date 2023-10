Duljaj: Utakmica sa Spartakom za nas je kao derbi

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je danas da njegova ekipa mora ozbiljno da shvati utakmicu protiv Spartaka, pošto je ona najvažnija i najteža jer dolazi posle dvonedeljne pauze u Super ligi Srbije.

„Imaju na klupi mladog stručnjaka koji je napravio odličan rezultat protiv TSC-a u prošlom kolu, to je najveća opomena da nema opuštanja. Ne znamo u kakvom stanju je teren. Izuzetno je važno da ovu utakmicu shvatimo maksimalno ozbiljno jer je prva posle pauze najvažnija, ujedno i najteža“, rekao je Duljaj na konferenciji za novinare na Sportskom centru Teleoptik.

Fudbaleri Partizana igraju u petak od 20 časova u Subotici protiv Spartaka, utakmicu 12. kola Super lige Srbije.

Takmičenje u Super ligi nastavlja se posle dvonedeljne pauze zbog obaveza reprezentacija u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine. Uoči Pauze Partizan je pobedio Mladost sa 2:0, a Spartak je istim rezultatom pobedio TSC u Bačkoj Topoli.

Govoreći o protivniku, Duljaj je rekao da je to ekipa sastavljena od mnogo iskusnih igrača koji jednim potezom mogu da reše utakmicu.

„Spremali smo se, znam iz iskustva da je ova utakmica najvažnija, kao derbi. Moramo da maksimalno da se pripremimo za ono što nas očekuje“, naveo je on.

Trener crno-belih rekao je da su svi igrači zdravi, da zna sastav, ali da će sačekati da se završi poslednji trening u slučaju da se dogodi nešto nepredviđeno.

„Nema kombinovanja jer je ovo najvažnija utakmica, to je derbi za nas, finale, ništa drugo me ne interesuje, samo Spartak“, dodao je on.

Duljaj je rekao da su utakmice u Subotici uvek nezgodne, pošto Spartak ima dodatni motiv kada igra protiv Partizana.

„U poslednje vreme rezultati tamo su uvek bili teški, oni nisu slučajno pobedili TSC. Biće mnogo teško, ali imamo veliki motiv, a to je da će ogroman broj navijača doći da podrži Partizan. Očekujem pun stadion, da se osećamo kao domaćini jer se fudbal igra zbog publike. Biće motivisani, verujem da će teren da bude dobar, da dozvoli ekipama da igraju fudbal jer to publika zaslužuje“, naveo je Duljaj.

Partizan je jedina neporažena ekipa u Super ligi i prvi je na tabeli sa 25 bodova, četiri više od drugoplasirane Crvene zvezde.

Spartak je sedmi sa 15 bodova.

(Beta)

