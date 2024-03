Duljaj: Želimo da nastavimo niz pobeda, Severina u konkurenciji za sastav

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je danas da njegova ekipa želi protiv Železničara iz Pančeva da nastavi niz pobeda u Super ligi i dodao da će Ksander Severina biti u konkurenciji za sastav.

„Još jedna teška utakmica za nas, biće drugačije okolnosti u odnosu na prvi duel u Pančevu, na našem stadionu će biti idealni uslovi za igru i obe ekipe imaju sve uslove da prikažu kvalitetan fudbal. Oni se bore za goli život, mi imamo motiv da prikažemo dobru igru i da nastavimo niz, ako je moguće. Imamo sve preduslove, verujem da će publika sutra imati šta da vidi“, rekao je Duljaj na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Partizana igraju u subotu od 18.30 na svom terenu protiv Železničara iz Pančeva, utakmicu 23. kola Super lige Srbije. Crno-beli imaju niz od četiri pobede i žele nastavak kako bi zadržali prvo mesto na tabeli.

Crno-beli su u prvom delu sezone pobedili Železničar u Pančevu 2:1, a Duljaj je rekao da očekuje tešku utakmicu i agresivnog protivnika „koji će da grize“ i dodao da su mu dragocene informacije koje je dobio od člana stručnog štaba Marka Jovanovića, koji je donedavno bio u Železničaru.

Govoreći o sastavu, trener je rekao da bi Mateus Saldanja danas mogao prvi put da trenira sa ekipom, otkako je povredio zadnju ložu, ali da neće rizikovati i da će sačekati dozvolu lekara da li može da ga uvrsti u ekipu za predstojeći duel.

Duljaj je dodao da se Ksander Severina vratio, nakon što je napustio ekipu zbog dugovanja.

„To je pukotina koja se pojavila i ona je veoma brzo sanirana. On je tu, svi smo brzo reagovali, radili do kasno u noć, a ne do 16 časova. Svi su bili ažurni i radili da se on što pre vrati. Ekipa ga je prihvatila na najbolji način. Stavio bih tačku na to, biće u konkurenciji za sastav“, rekao je Duljaj.

On je rekao da ima problema sa golmanima zbog bolesti i kartona, pa će protiv Železničara braniti Miloš Krunić, a na klupi će biti čuvar mreže iz kadetske ekipe.

„Krunić je vredno radio, ima poverenje trenera golmana, stručnog štaba i saigrača, a na nama je da omogućimo da ima što manje posla“, dodao je.

Partizan je prvi na tabeli sa 56 bodova, bodom više od Crvene zvezde, a prethodnih dana pojavile su se glasine da crveno-beli obećavaju premije Partizanovim protivnicima.

„Ne bih to da komentarišem mnogo. Verujem da svi koji igraju za svoj klub, igraju za sebe, tako to treba da bude. Da li neko premira ili ne, to je legitimno pravo, ne bavimo se time. Najvažnije je da svi timovi igraju časno i pošteno“, rekao je Duljaj.

Zvezda će u subotu od 16 časova igrati protiv trećeplasiranog TSC-a u Bačkoj Topoli, a Duljaj je rekao da ga ta utakmica ne zanima.

„Nisam demagog, ne intereuje nas šta će se tamo dešavati. Moramo da gledamo naše dvorište. Samo naša igra i rezultat protiv Železničara iz Pančeva i nijedna druga utakmica. Moramo da budemo koncentrisani na naš tim i našu igru, da svaki igrač obavi ono što treniramo. Neće biti lako, moramo da se napnemo kao protiv svakog protivnika“, naveo je on.

Na pitanje da li bi želeo da košarkaši Partizana dođu na stadion i podrže fudbalere, Duljaj je odgovorio da ih očekuje u nekom trenutku jer crno-bela familija mora da se drži zajedno, ali da je svestan njihovih obaveza i čestih putovanja.

Duljaj je pozdravio odluku uprave da protiv Železničara ulaz na stadion bude besplatan i pozvao navijače na podrže ekipu.

„Pozivam ih da popune istok i zapad, znam da južna tribina neće biti tu, ali znam da će se jednog dana vratiti. Važna je podrška, što nas više ima, biće mnogo lakše. Mi ne tražimo pažnju, samo poštovanje, kao što ćemo ga dati svakom protivniku“, naveo je Duljaj.

(Beta)

