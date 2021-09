Duško Vujošević otkrio uzrok smrti Dude Ivkovića

Duško Vujošević nije krio koliko je pogođen smrću Dušana Dude Ivkovića, a otkrio je i detalje koji su bili kobni za legendu svetske košarke.

„Znao sam da ima nekih određenih problema, da je dobio infekciju od golubova, koji su bili njegova velika strast, znam i da je imao nekih problema sa herpesom. Mada nikada ne znaš šta sutra nosi tebi. To je demon zvani sutra“, rekao je Vujošević na početku uključenja za TV Prva.

Vujošević je naveo i šta će mu biti večno urezano u pamćenju.

„Ja ću ga pamtiti jer smo zajedno proveli deo zajedničkog života kroz košarku. Ne želim da nabrajam šta je sve uradio u košarci, znao je da se nametne, on je u određenom momentu bio i u Partizanu, ali najviše u reprezentaciji Jugoslavije, kroz sve faze dok se ona smanjivala. Možda po zlatu u Atini 1995. ali ja sam imao dosta različitog kontakta sa njima“.

Očekuje se i da se Partizan oprosti od Dude, na oproštajnoj utakmici Novice Veličkovića, u četvrtak od 19.00 u Areni. To je najavio Vujošević, uz posebne reči za Ivkovića.

„Sve što je on napravio, to ime će ostati zapamćeno, njegovo delo će ostati upisano za sva vremena, i kroz uspehe reprezentacije i kroz domaćinski odnos u KSS, zaista srpska košarka ovim gubitkom postaje manje značajna, bez obzira na godine, njegova snaga mentalna je za sve nas bila uverenje da će on proći kroz sve. Sve što je radio, radio je na monumentalan način, ta posvećenost golubovima, u reprezentaciji, trenerska organizacija… Manje smo snažni kada ostanemo bez jedne ovakve veličine“, rekao je Vujošević za TV Prva.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.