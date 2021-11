Dva gola Benzeme za pobedu Reala, Grujić asistent u remiju Milana i Porta

Fudbaleri Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu ekipu Šahtjora sa 2:1, u utakmici četvrtog kola Grupe D Lige šampiona.

Real je prvi na tabeli sa devet bodova, dok je Šahtjor poslednji sa jednim osvojenim bodom. Izmedju njih su Šerif i Inter, koji se sastaju kasnije večeras, sa šest, odnosno četiri boda.

Oba pogotka za Real postigao je Karim Benzema, u 14. i 61. minutu, dok je strelac za Šahtjor bio Fernando u 39. minutu.

Real je poveo u 14. minutu, a golu Benzeme je prethodila greška odbrane Šahtjora. Golman Anatolij Trubin je pokušao da u šesnaestercu doda loptu Marlonu, taj pas je presekao Vinisijus i proigrao Benzemu koji je pogodio iz neposredne blizine.

Bio je to jubilarni hiljaditi pogodak Real Madrida u Ligi šampiona.

Šahtjor je u nastavku igrao strpljivo i svoju šansu je dočekao u 39. minutu kada je Fernando poravnao rezultat. Glavnu ulogu u akciji kod gola odigrao je Alan Patrik koji je grudima dodao loptu Fernandu koji je potom snažan polu-volej poslao u mrežu domaćeg tima.

Real je ponovo poveo u 61. minutu i ponovo je strelac bio Benzema koji je završio sjajnu akciju „kraljevskog“ kluba.

Fudbaleri Reala će u narednom kolu gostovati Šerifu, dok će Šahtjor dočekati Inter.

Fudbaleri Milana i Porta odigrali su nerešeno 1:1, u utakmici četvrtog kola Grupe B Lige šampiona.

Italijanski tim je sa ovim osvojenim bodom poslednji na tabeli i ima male šanse da prezimi u Evropi, dok je Porto sada drugi sa pet bodova. Liverpul je lider ove grupe sa devet bodova, a treći je Atletiko Madrid sa četiri boda.

Portugalski tim je poveo već u šestom minutu, a pola posla kod gola odradio je srpski fudbaler Marko Grujić. On je prvo došao do lopte, a potom je lepo poslao u kazneni prostor do Luisa Dijasa kojem nije bilo teško da pogodi mrežu.

Posle tog gola Grujić je pretio još nekoliko puta, na drugoj strani najbolju šansu nije iskoristio Olivije Žiru, pa je Porto na odmor otišao s golom prednosti.

Milan je izjednačio u 61. minutu autogolom Šansela Mbembe koji je nespretno reagovao i poslao loptu u sopstvenu mrežu posle šuta Pjera Kalulua.

Fudbaleri Milana u narednom kolu gostuju Atletiku, a Porto ide u goste Liverpulu.

(Beta)

