Dva puta ‘ne’, pa jednom ‘da’: Marijana Veljović zavadila dvojicu tenisera (video)

Marijana Veljović, koja je svojom lepotom očarala sportsku javnost, delila je pravdu na meču na turniru u Mecu, u Francuskoj, tokom kog je ušla u raspravu sa teniserima na terenu

Tokom prvog seta meča Hurberta Hurkača i Luke Puja, prvo se ubeđivala sa Poljakom, da bi onda razmenila replike sa domaćim teniserom.

Hurkacz wants to challenge Pouille's ROS after netting his own FH. Veljovic denies him twice, Hubi keeps arguing, Veljovic changes her mind, allows challenge. It's successful.

Pouille: You said 'No' twice, then you said 'Yes'?

Veljovic: I did. But he was right.

