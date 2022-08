Džajić: Katai je mnogo puta pokazao da je sjajan fudbaler

BEOGRAD – Počasni predsednik Crvene zvezde Dragan Džajić izjavio je danas da je fudbaler „crveno-belih“ Aleksandar Katai na meču protiv Javora u osmom kolu Superlige Srbije pokazao da je sjajan igrač.

Crvena zvezda je u subotu na svom terenu pobedila Javor 4:1, a Katai je u igru ušao u 54. minutu i doneo svom timu pobedu.

„Raduje me ono što sam video od Kataija na utakmici protiv Javora. Uspeo je da preokrene rezultat za 30 minuta i to je onaj Katai kakvog svi znamo, ali lično nikad nisam sumnjao u njega, jer on je veliki igrač. I niko ni ne treba da sumnja u njega, jer je Katai mnogo puta pokazao da je sjajan fudbaler i neko ko potezom može da reši utakmicu“, rekao je Džajić za Tanjug.

Crvena zvezda će u sredu gostovati ekipi Partizana u derbi meču devetog kola Superlige Srbije.

„Siguran sam da će Katai i u derbiju biti važan faktor, kao i u svakom koji je odigrao do sad. Postigao je šest golova protiv večitog rivala, to je ozbiljna cifra. Zvezda je sa njim na terenu neuporedivo moćnija i zato me sve ovo raduje“, zaključio je Džajić.

(Tanjug)

