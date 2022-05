Džikić: Rezultat donose čvrstina, upornost i želja

Trener košarkaša Budućnosti Aleksandar Džikić rekao je danas da njegova ekipa u predstojećem meču polufinala ABA lige mora da se suprotstavi Partizanu čvrstom igrom, upornošću i željom ako želi povoljan rezultat.

„U plej-ofu ovog takmičenja povoljan rezultat se ostvaruje ako se igra čvrsto, ako se igra sa puno energije, sa upornošću i željom. To su preduslovi, mora da se radi i nema drugog načina. Mora da se veruje i da se želi“, rekao je Džikić.

Košarkaši Budućnosti dočekuju sutra ekipu Partizana u drugoj utakmici polufinala ABA lige.

Crno-beli su u prvom meču u Beogradu pobedili sa 82:66 i tako poveli sa 1:0 u seriji.

Košarkaš Budućnosti Edin Atić je naveo da je njegova ekipa ove sezone odigrala već tri meča sa Partizanom i da je u svakom „jurila“ dvocifrenu razliku što je njega i saigrače dodatno umaralo.

„Potrebno je da nametnemo naš ritam i da pogodimo šuteve koje imamo jer smo u svim mečevima imali veliki broj otvorenih šuteva bez uspeha“, rekao je Atić.

„U prethodnom meču smo dozvolili da se Partizan odlepi zbog naših grešaka. Stigli smo do minus sedam u trećoj četvrtini ali nas je opet šut koštao da udjemo u egal utakmicu… Potrebno je da iskontrolišemo skok i izgubljene lopte, uz adekvatan šut verujem da možemo doći do pobede u drugom meču, pred našom publikom“, dodao je on.

Druga utakmica polufinala ABA lige izmedju Partizana i Budućnosti na programu je sutra od 20.45 u Morači.

