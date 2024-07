Džudista Bunčić poražen u borbi za bronzu na OI

Srpski džudista Strahinja Bunčić nije uspeo da osvoji bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, pošto je danas u borbi za bronzu u kategoriji do 66 kilograma poražen od Kazahstanca Gusmana Kirgizbajeva.

Bunčić je učešće na ovogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu završio na petom mestu.

On je ranije danas izgubio u četvrtfinalu i trebalo je da se bori u repesažu kako bi došao do duela za bronzu, ali je prošao direktno do te borbe pošto je njegov protivnik u repesažu Nurali Emomali iz Tadžikistana povukao zbog povrede.

U prva dva kola Bunčić je pobedio je Azerbejdžanca Jašara Nadžafova i Italijana Matea Pirasa.

Srbija je poslednju olimpijsku medalju u džudou osvojila pre 44 godine, kada je Radomir Kovačević na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. godine u kategoriji do 95 kilograma osvojio bronzu.

