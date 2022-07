Egzam: Znam za Partizan i „grobare“ od 15. godine

BEOGRAD – Novi košarkaš Partizana Dante Egzam izjavio je u razgovoru za klupsku televiziju crno-belih da je za klub iz Humske i njegove navijače prvi put čuo kada je imao 15 godina.

„Pričao sam sa dosta ljudi o navijačima. Ali, prvi nisu bili ni Najdžel Vilijams-Gos ni DŽok Lendejl. Bilo je to kad sam imao 15 ili 16 godina. Jedan saigrač u kampu je bio iz Srbije, obožava srpsku košarku, pričao mi je kako ne postoji ništa slično u Australiji ni Americi. Tada sam prvi put čuo za navijače Partizana. Potom sam više čuo kada je Lendejl došao u Partizan. Uzbuđen sam i jedva čekam da osetim tu atmosferu na prvoj evroligaškoj utakmici. Video sam i čuo koliko su strastveni“, izjavio je Egzam za BC Partizan TV.

Australijanac je prošle godine prvi put nastupao u Evropi, u dresu Barselone. Prethodno je igrao u NBA ligi za Klivlend i Jutu.

„Dopala mi se mnogo prva sezona u Evropi, to je veliko iskustvo za mene, želim da nastavim, zato sam i potpisao za Partizan. Oduševljen sam navijacsima, lepo je biti u Evroligi, putovati, igrati u toliko različitih dvorana, upoznati različite kulture“, rekao je Egzam.

Košarkaš rođen u Melburnu najavio je da će u timu Željka Obradovića nastupati na poziciji plejmejkera.

„Ideja kada sam potpisao je da donesem tu agresivnost, igraću više na poziciji plejmejkera, volim da vodim tim, taj prvi kontakt, volim igru u tranziciji. Kada uđem u reket pronalazim igrače na poludistanci, smatram da će to doći do izražaja tokom sezone. U odbrani mogu da čuvam pozicije od jedan do tri, to je moja velika prednost. Moj cilj je da igram svaki meč i da pobeđujem“, istakao je Australijanac.

Partizan su ovog leta pored Egzama pojačali Danilo Anđušić i DŽejms Naneli.

(Tanjug)

