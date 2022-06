Eklston: Primio bih metak za Putina

LONDON – Bivši vlasnik Formule 1 Berni Eklston izjavio je danas u emisiji „Dobro jutro Britanijo“ na ITV da bi primio metak za predsednika Rusije Vladimira Putina.

Esklston i Putin upoznali su se 2014. godine kada je prvi put održana trka Formule 1 u Rusiji.

„I dalje bih primio metak za njega! Mislim, draže bi mi bilo da ostanem nepovređen, ali bih za njega primio metak. On je prvoklasna osoba i radi stvar za koju veruje da je ispravna za Rusiju. Nažalost, kao poslovni ljudi svi pravimo greške povremeno, i ja sam ih pravio. Ali kada ih napraviš, moraš da se potrudiš da to popraviš. Mislim da on stvari radi pravilno“, izjavio je Ekslston.

Britanski biznismen poručio je da ne podržava sukobe u Ukrajini.

„Ne pokušavam to da opravdam, to nije bilo namerno. Pogledajte koliko je puta Amerika ušla u države koje sa Amerikom nisu imale veze. Zapravo, ratovi su američki posao jer je za njih dobro da prodaju oružje“, rekao je Eklston.

On je prokomentarisao i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

„Sa druge strane u Ukrajini… Znam da je Zelenski bio komičar i izgleda da hoće da nastavi da se bavi tom profesijom. Da je razmislio i dovoljno se potrudio da razgovara sa gospodinom Putinom, koji je emotivna osoba, on bi ga saslušao i verovatno uradio nešto povodom toga“, istakao je britanski biznismen.

(Tanjug)

