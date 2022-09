Emilijano Sala nije trebalo da pogine: Objavljeni šokantni snimci (video)

BBC je ekskluzivno objavio šokantne snimke telefonskih razgovora koji su prethodili padu aviona u kojem je 21. januara 2019. godine poginuo fudbaler Emilijano Sala. Argentinac je u januaru te godine dogovorio transfer iz Nanta u Kardif Siti vredan 15 miliona funti, a na putu prema novom klubu srušio se mali avion kojim je leteo.

U malom Piper Malibuu bili su samo Sala i pilot Dejvid Ibotson. Nakon što je avion nestao s radara, nađen je tri dana kasnije na dnu Engleskoga kanala. U njemu je bio telo fudbalera, dok telo pilota nikad nije pronađeno. Istraga je pokazala da je pilot po lošem vremenu izgubio kontrolu nad letelicom na 1500 metara visine pa se pri brzini od 424 kilometra na sat zabio u morsku površinu. U Salinom telu je obdukcijom utvrđena visok nivo ugljen-monoksida, odnosno trovanje njime.

'I'm on a plane that looks like it's falling apart… I'm scared' Exclusive CCTV footage shows the last time Emiliano Sala is seen alive boarding the doomed flighthttps://t.co/0oiJwj3Ihp pic.twitter.com/uL7l6BzsvV — BBC Wales News (@BBCWalesNews) September 21, 2022

Pilot rekao da avion nije u dobrom stanju

Na snimcima koje je BBC dobio vidi se Sala kako prolazi bezbednosnu kontrolu na aerodromu u Nantu, na snimcima razgovora može se čuti kako Ibotson prijatelju izražava sumnju u bezbednost aviona s kojim je stigao u Nant po Salu.

„Poslali su me po nekog fudbalera od dvadesetak miliona funti u ovom sumnjivom avionu. Na pola kanala prema Francuskoj sam čuo neki „bum“. Proverio sam sve instrumente, avion je i dalje normalno leteo, ali sam bio zabrinut. Na dnu aviona vidio sam neku maglicu koja je, činilo mi se, ulazila iz prednjeg dela u kabinu“, rekao je pilot i nastavio:

„Kad sam sleteo, shvatio sam da leva pedala uopšte ne radi. Mislim da ovaj avion mora hitno da se vrati u hangar. Inače ne nosim prsluk za spašavanje, ali ću ga nositi uoči sledećeg leta. Možda je ovo zadnji put da pričaš sa mnom, ha, ha“.

Ibotson je delovao puno opuštenije od Sale koji je razgovarao s prijateljem dok je avion rulao po pisti i pripremao se za poletanje. U Salinom glasu može se čuti da ga je iskreno strah.

„Druže, strah me je. Avion izgleda kao da će se raspasti svakog trenutka. Ne znam hoće li me iko tražiti ako se srušimo jer čisto sumnjam da će me naći“, rekao je Sala u zadnjoj komunikaciji s bilo kim pre nego što je avion pao.

Kardif je kasnije objavio da je ponudio Sali normalni, komercijalni let preko Pariza, ali da je fudbaler ponudu odbio jer je želeo više vremena za oproštaj s igračima i ljudima u Nantu. Menadžer Vili MekKej, koji je dogovorio transfer, potom je dogovorio čarter-let preko pilota Dejvida Hendersona.

On nije mogao da stigne na taj let pa je kontaktirao Ibotsona i zamolio da on preveze Salu do Velsa. Naknadno je utvrđeno da Ibotson uopšte nije imao dozvolu za upravljanje avionom po mraku, a jedina osoba osuđena u čitavom slučaju bio je upravo Henderson. On je dobio 18 meseci zatvora zbog ugrožavanja bezbednosti avio saobraćaja i dogovaranja leta bez potrebnih dozvola.

