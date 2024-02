Endiaje: Gladan sam golova, Milojević mi je vratio samopouzdanje

Fudbaler Crvene zvezde Šerif Endiaje rekao je da igra sa mnogo samopouzdanja i da je tome doprineo rad sa trenerom Vladanom Milojevićem, koji je početkom godine preuzeo ekipu.

„Osećam se mnogo bolje, zaista sam pun samopouzdanja. Prija mi rad sa trenerom Milojevićem i mislim da moje najbolje partije tek dolaze. Pomaže mi i to što kao tim delujemo čvrsto i kompaktno na terenu, ali najviše mi znači to što sam počeo da pogađam. Šanse koje sam jesenas propuštao, sada pretvaram u golove i mnogo je lakše da se igra kad je to slučaj“, rekao je Endiaje za sajt Zvezde.

Endiaje je u poslednje dve utakmice postigao dva gola i ukupno ima tri u Super ligi.

„Trebalo mi je samo malo vremena da se adaptiram u potpunosti, a moram da ponovim da je veliku ulogu u tome imao trener Milojević. Posle ovih zimskih priprema se osećam spremnije nego ikad. Zaista sam gladan golova“, dodao je on.

Zvezda u subotu od 16 časova igra protiv TSC-a u Bačkoj Topoli, utakmicu 23. kola Super lige Srbije.

„Svesni smo da je TSC jedna od najboljih ekipa u Srbiji. Uz to, iza sebe imaju iskustvo utakmica iz grupne faze Lige Evropa i sigurno su fudbalski još zreliji nego što su bili. Na ‘Marakani’ je bila tvrda utakmica, ali mislim da smo sada bolji nego jesenas i da ćemo uspeti da ostvarimo pozitivan rezultat“, rekao je Endiaje.

Posle TSC-a, Zvezdu će u 24. kolu igrati protiv Partizana, a Endiaje je rekao da ekipa ne razmišlja o toj utakmici, već samo o predstojećem duelu u Bačkoj Topoli.

Zvezda je druga na tabeli sa 55 bodova, bodom manje od vodećeg Partizana, a TSC je treći sa 46 bodova.

(Beta)

