Endrik: Potpisao sam ugovor sa Realom zbog Kristijana Ronalda, on je moj idol

MADRID – Maloletni fudbaler Palmeirasa Endrik, izjavio je danas da je odlučio da potpiše ugovor sa Realom, jer je u madridskom klubu igrao kapiten portugalske reprezentacije Kristijano Ronaldo, prenosi španska „Marka“.

Čelnici Reala i Palmeirasa dogovorili su pre mesec dana transfer mladog brazilskog fudbalera. Endrik (16) će stići u Real u julu 2024. godine, a madridski klub je pristao da plati Palmeirasu obeštećenje od 60 miliona evra. Endrik je nedavno obišao madridski klub.

„Ovo je veliki klub, Vinicijus mi je slao poruke i motivisao me da dođem. Tu je igrao i Kristijano Ronaldo, koji je moj idol. Zato sam odabrao Real i mislim da je to pravi izbor. Bog je uvek bio uz mene i rekao mi je da je to najbolji put“, rekao je Endrik.

On je istakao da jedva čeka da zaigra sa Vinicijusom u Realu.

„Vinicijus mi je dao nekoliko saveta. On je moj prijatelj. Mislim da će to prijateljstvo trajati mnogo godina. Nadam se da ću sa njim moći da razmenim dosta asistencija i da ću postići puno golova“, zaključio je Endrik.

(Tanjug)

