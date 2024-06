Engleska u četvrtfinalu EP pobedom protiv Slovačke posle produžetaka

Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se večeras u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto je posle preokreta i produžetaka pobedila Slovačku 2:1.

Slovačka je povela golom koji je Ivan Šranc postigao u 25. minutu, a izjednačio je Džud Belingem „makazicama“ u petom minutu nadoknade vremena, posle prvog šuta Engleske u okvir gola.

Pobedu Engleskoj doneo je kapiten Hari Kejn golom u 91. minutu.

Slovačka je dobro počela i imala je šansu u petom minutu kada je Lukaš Haraslin prošao po levoj strani i dodao do Davida Hancka, koji je šutirao pored desne stative.

I u 12. minutu Slovačka je bila u šansi, Haraslin je šutirao, u poslednjem trenutku šut je blokirao Mark Geji, a zatim je Kiran Tripije otklonio opasnost.

Engleski fudbaler Kobi Mejnu pokušao je u 24. minutu iz voleja, a minut kasnije Slovačka je povela. Juraj Kucka je pronašao Davida Streleca, a on je dodao do Šranca, koji je izašao pred engleskog golmana Džordana Pikforda, izdržao je duel sa protivničkim igračem i zatresao mrežu. To je njegov treći gol na Evropskom prvenstvu.

Engleski tim pokušavao je da napravi akciju kojom bi ugrozio protivnički gol, ali nije mogao ozbiljnije da zapreti organizovanoj ekipi Slovačke.

U završnici prvog poluvremena Fil Foden je pokušao iz slobodnog udarca, a golman Martin Dubravka je boksovao loptu, a posle toga šutnuo je i Mejnu, ali je lopta izbačena u korner.

Engleska je dobro počela drugo poluvreme, u 50. minutu mrežu je zatresao Foden posle dodavanja Tripijea, ali je pregledanjem snimka utvrđeno da je bio ofsajd.

U 52. minutu šutirao je Kejn, ali je njegov šut blokirao Denis Vavro.

Engleska je u 55. minutu izgubila loptu na polovini terena, sa centra je šutirao Strelec, lopta je nadletela Pikforda i otišla pored stative.

Engleska je imala loptu i pritiskala protivnika, ali se slovačka ekipa dobro branila. Foden je sa desne strane u 78. minutu centrirao do Kejna, ali je kapiten Engleske glavom poslao loptu pored stative.

Tri minuta kasnije Deklan Rajs je dobro šutnuo, ali je pogodio stativu. Foden je u 85. minutu izveo slobodan udarac, a golman Dubravka izbio loptu u polje.

Nedugo potom na drugoj strani sa više od 20 metara pokušao je i Stanislav Lobotka, a Pikford uhvatio loptu. Lobotka je u 88. minutu dobro intervenisao pred svojim golom i izbacio loptu u korner.

Golman Dubravka je bio siguran, pravovremeno je istrčavao i čuvao svoju mrežu posle centaršuteva Engleske i uz pomoć saigrača koji su se dobro branili u nadoknadi vremena uspevao je da se obrani, sve do petog minuta nadoknade, kada je Belingem makazicama poslao loptu u mrežu, nakon što mu je loptu glavom posle kornera prosledio Geji.

To je bio prvi šut Engleske u okvir gola, a tim pogotkom fudbaler Real Madrida izborio je produžetke.

Posle 50 sekundi u prvom produžetku Engleska je povela. Dubravka je izbio loptu posle centaršuta Kola Palmera, Ebereči Eze je pokušao iz voleja, lopta je došla do Ajvana Tonija, koji ju je prosledio do Kejna, a on je glavom poslao u mrežu.

U 105. minutu dobru šansu imala je Slovačka, ali je Peter Pekarik sa peterca posle centaršuta sa leve strane poslao loptu preko prečke. Njegov saigrač Ljubomir Tupta pokušao je iz slobodnog udarca u 110. minutu, ali je šutirao preko gola.

Slovačka je do kraja pokušavala da izjednači, a poslednju šansu na utakmici imao je Hancko.

Engleska će u subotu od 18 časova u četvrtfinalu igrati protiv Švajcarske, koja je pobedila branioca titule Italiju 2:0.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.