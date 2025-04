Enrike: Trener Aston Vile Emeri jedan od najboljih trenera na svetu

Trener Pari Sen Žermena Luis Enrike rekao je danas da je njegov kolega iz Aston Vile Unaj Emeri jedan od najboljih fudbalskih trenera na svetu, uoči dvomeča dve ekipe u čevrtfinalu Lige šampiona u kome, kako je ocenio, nema favorita.

Fudbaleri Pari Sen Žermena igraju u sredu od 21 čas na svom terenu protiv Aston Vile, prvu utakmicu četvrtfinala Lige šampiona.

To neće biti prvi put da su Erike i Emeri na suprotnim stranama, oni su bili jedan protiv drugog 2017. godine, kada je Barselona napravila najveći preokret u istoriji Lige šampiona, u Španiji poznat kao „La Remontada“. U prvoj utakmici osmine finala Emerijev Pari Sen Žermen pobedio je 4:0, a Enrike je u revanšu predvodio Barselonu do pobede 6:1 na Kamp Nou.

„To je bilo davno, ali uvek je lepo ponovo pogledati. Unaj Emeri i ja smo delili mnoge stvari u svetu fudbala i bilo bi lepo da to ponovo imamo. Fudbal je drugačiji sport u odnosu na bilo koji drugi. To je sport u kome možete svašta videti. Bilo koje rešenje, bilo koji problem, morate da budete spremni. Veoma je lepo to zapamtiti. ‘La Remontada’ je deo istorije takmičenja“, rekao je Enrike za Ti-En-Ti (TNT).

On je pohvalno govorio o svom sunarodniku Emeriju.

„Emeri je apsolutno jedan od najboljih trenera na planeti. Osvojio je mnogo trofeja i ima mnogo iskustva. Videli ste kako je predvodio Aston Vilu prošle sezone i ove. Ovo su dve velike ekipe koje žele da budu veće i postanu najbolje, sa dva trenera koji isto žele. To će biti dobra utakmica“, naveo je Enrike.

Njegova ekipa odbranila je titulu u Francuskoj šest kola pre kraja, pa sada može da se posveti takmičenju u Ligi šampiona.

„Trofeji su najvažniji. Morate da osvajate trofeje kada ste u klubu velikom poput Pari Sen Žermena. Mi smo veoma srećni, ali nije dozvoljen potpuni fokus na Ligu šampiona, pošto su tamo samo dva meča garantovana. Morate proći u narednu fazu i iskoristićemo ligu i zamajac iz drugih utakmica kako bismo stigli do naredne faze“, rekao je Enrike.

On je rekao da u predstojećem dvomeču nema favorita i podsetio da je njegova ekipa eliminisala favorizovani Liverpul u osmini finala.

„Protiv Liverpula, kladionice su rekle da nemamo šanse. U fudbalu, favoriti ne postoje. Tu je osam ekipa koje su zaslužile da budu u četvrtfinalu. Moramo da uradimo ono što moramo i da pokažemo da zaslužujemo pobedu na terenu“, rekao je Enrike.

Utakmicu će zbog suspenzije propustiti kapiten Markinjos.

„To nije toliko važno i to je snaga našeg tima. Koji god fudbaler da nam nedostaje, tu je ekipa“, dodao je Enrike.

(Beta)

