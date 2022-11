Enrike zadovoljan ubedljivom pobedom protiv Kostarike

Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis Enrike rekao je da je zadovoljan ubedljivom pobedom protiv Kostarike od 7:0 na Svetskom prvenstvu, ali „da te pohvale čine slabim“.

„Istorijski gledano, Španija nije ekipa koja svoja velika takmičenja počinje pobedom, ali danas smo razbili tu kletvu. Počeli smo prilično dobro, dominirali smo u svim aspektima utakmice. Uvek smo čitali da nam fale golovi, ali sada smo jedni od najboljih strelaca. To su činjenice. Imamo mnogo igrača koji mogu da postignu golove. To me nikada nije zabrinjavalo“, rekao je Enrike.

Španija je pobedila Kostariku sa 7:0, u utakmici prvog kola Grupe E na Svetskom prvenstvu.

U drugom kolu u nedelju, Španija će igrati protiv Nemačke, koja je danas izgubila od Japana sa 1:2.

„Sledeću utakmicu igramo protiv Nemačke. Nemačka mora da pobedi, a moramo i mi. Želimo pobedu. Večeras ćemo da slavimo, zajedno ćemo večerati, ali sutra počinjemo pripremu za utakmicu sa Nemačkom. Pohvale vas te čine slabim, čak iako su tačne, mnogo je lakše pripremiti utakmicu u takvim uslovima“, naveo je Enrike.

„Znam ko su moji igrači. Igraćemo protiv Nemačke isto kao danas. Nemačka je jaka, može da nas pobedi. Ali, igraćemo na isti način. Ne sumnjam da će igrači ući u taj meč istim pobedničkim duhom kao danas, ako ne i većim“, dodao je španski selektor.

(Beta)

